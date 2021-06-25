Нескучный гороскоп на 25 июня: Рыбам не попасть бы на сковородку, а Ракам нужна вода

Астрологический спортивный прогноз на пятницу, 25 июня, для всех знаков зодиака. Окончание групповой стадии Евро-2020 у многих пробудит слегка вздремнувшее чутье аналитика

Гороскоп на 25 июня для всех знаков зодиака

Определился лидер в индивидуальном споре бомбардиров на чемпионате Европы по футболу. Имя его – Автогол. А выход Украины из группы в плей-офф уже в который раз подтвердил – везет всегда сильнейшим!

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Судя по всему, вы сегодня настроены решительно. Главное – не перестараться, когда сделаете попытку вколотить гол пяткой, как Ферран Торрес словакам.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня вам полезно использовать свои коммуникативные навыки на личном фронте, а не только на работе. Берегите себя и получайте удовольствие от занятий спортом.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня день уменьшился на несколько секунд. Используйте драгоценное время для личных целей. Марафонский бег – вот то, что вам будет интересно освоить сегодня!

РАК. 22 июня – 22 июля

Рак, как всегда, стремится к прогрессу в жизни. Поэтому вы не прочь остаться на работе попозже. Сегодняшний день напомнит вам, что надо быть более дисциплинированным в плане еды. А в качестве пищевой добавки полезна вода.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня Львам не стоит поднимать тяжелое, все равно не угнаться за лидером. По итогам последнего тура нападающий сборной Польши Левандовский стал главным "штангистом" на Евро, что подчеркивает правило – талантливый человек талантлив во всем.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня вас преследует безудержное стремление нравиться всем. Вы наконец-то оторвались от телека с футболом, но следует помнить – это ненадолго. Скоро одна восьмая Евро.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Ваш поиск баланса во всем приведет к хорошим результатам. Мяч на вашей стороне. Положительные примеры еще больше вдохновят вас. Удалось же украинцам увильнуть от сборной Италии!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня вы решительны и находчивы, что позволит вам найти понимание у представителей противоположного пола. Ваша сексуальная энергия рвется через край, словно крышка вскипевшего чайника. Едва ли кому удастся устоять перед этим раскаленным потоком страсти.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Вам не грозит ограничение личной свободы. Сегодня вам можно перемещаться и за края спортивной арены. Стрельцы это не всегда лучники, есть и бомбардиры. Жизнь не оттеснит вас в аут.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Вам по плечу справиться с любыми задачами. Взлетела же сборная Украины в последний вагон экспресса, устремленного в 1/8 финала Евро! Ваш сегодняшний уникальный результат в прыжках в длину даже не будет зависеть от длины разбега.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня вам следует остерегаться крайностей, так вы достигнете придуманной вами цели. Не следует подниматься в горы. Там высоко, да и горные потоки сегодня не для вас. Задумайтесь о привлекательности синхронного плаванья.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня у вас состояние спокойствия и миролюбия. После футбольных баталий – день обманчивой тишины. Вы мудры. В часы расслабленности постарайтесь не попасть на сковородку, там так жарко!

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: