Ненудний гороскоп на 25 червня: Рибам не потрапити б на сковорідку, а Ракам потрібна вода

Астрологічний спортивний прогноз на п'ятницю, 25 червня, для всіх знаків зодіаку. Закінчення групової стадії Євро-2020 у багатьох пробудить злегка заснуле чуття аналітика

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку

Визначився лідер в індивідуальному спорі бомбардирів на чемпіонаті Європи з футболу. Ім'я йому – Автогол. А вихід України з групи до плей-оф вже вкотре підтвердив – таланить завжди сильним!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Судячи з усього, ви сьогодні налаштовані рішуче. Головне – не перестаратися, коли зробите спробу забити гол п'ятою, як Ферран Торрес словакам.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні вам корисно використовувати свої комунікативні навички на особистому фронті, а не тільки на роботі. Бережіть себе і отримуйте задоволення від занять спортом.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні день зменшився на кілька секунд. Використовуйте дорогоцінний час для особистих цілей. Марафонський біг – ось те, що вам буде цікаво освоїти сьогодні!

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак, як завжди, прагне до прогресу в житті. Тому ви не проти залишитися на роботі пізніше. Сьогоднішній день нагадає вам, що треба бути дисциплінованішим в плані їжі. А як харчова добавка корисна вода.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні Левам не варто піднімати важке, все одно не наздогнати лідера. За підсумками останнього туру нападник збірної Польщі Левандовський став головним "штангістом" на Євро, що підкреслює правило – талановита людина талановита в усьому.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні вас переслідує нестримне прагнення подобатися всім. Ви нарешті відірвалися від телевізора з футболом, але слід пам'ятати – це ненадовго. Скоро одна восьма Євро.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Ваш пошук балансу в усьому приведе до гарних результатів. М'яч на вашому боці. Позитивні приклади ще більше надихнуть вас. Вдалося ж українцям ухилитися від збірної Італії!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні ви рішучі і винахідливі, що дозволить вам знайти порозуміння у представників протилежної статі. Ваша сексуальна енергія рветься через край, немов кришка чайника, що кипить. Мало кому вдасться встояти перед цим розпеченим потоком пристрасті.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Вам не загрожує обмеження особистої свободи. Сьогодні вам можна переміщатися і за межі спортивної арени. Стрільці це не завжди лучники, є і бомбардири. Життя не відтіснить вас в аут.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Вам під силу впоратися з будь-якими завданнями. Злетіла ж збірна України в останній вагон експреса, спрямованого до 1/8 фіналу Євро! Ваш сьогоднішній унікальний результат у стрибках в довжину навіть не залежатиме від довжини розбігу.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні вам слід остерігатися крайнощів, так ви досягнете придуманої вами мети. Не слід підніматися в гори. Там високо, та й гірські потоки сьогодні не для вас. Задумайтесь про привабливість синхронного плавання.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні у вас стан спокою і миролюбства. Після футбольних баталій – день оманливої тиші. Ви мудрі. У години розслабленості постарайтеся не потрапити на сковорідку, там так жарко!

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: