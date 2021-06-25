Ненудний гороскоп на 25 червня: Рибам не потрапити б на сковорідку, а Ракам потрібна вода

Визначився лідер в індивідуальному спорі бомбардирів на чемпіонаті Європи з футболу. Ім'я йому – Автогол. А вихід України з групи до плей-оф вже вкотре підтвердив – таланить завжди сильним!
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Судячи з усього, ви сьогодні налаштовані рішуче. Головне – не перестаратися, коли зробите спробу забити гол п'ятою, як Ферран Торрес словакам.
ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня
Сьогодні вам корисно використовувати свої комунікативні навички на особистому фронті, а не тільки на роботі. Бережіть себе і отримуйте задоволення від занять спортом.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Сьогодні день зменшився на кілька секунд. Використовуйте дорогоцінний час для особистих цілей. Марафонський біг – ось те, що вам буде цікаво освоїти сьогодні!
РАК. 22 червня – 22 липня
Рак, як завжди, прагне до прогресу в житті. Тому ви не проти залишитися на роботі пізніше. Сьогоднішній день нагадає вам, що треба бути дисциплінованішим в плані їжі. А як харчова добавка корисна вода.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Сьогодні Левам не варто піднімати важке, все одно не наздогнати лідера. За підсумками останнього туру нападник збірної Польщі Левандовський став головним "штангістом" на Євро, що підкреслює правило – талановита людина талановита в усьому.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Сьогодні вас переслідує нестримне прагнення подобатися всім. Ви нарешті відірвалися від телевізора з футболом, але слід пам'ятати – це ненадовго. Скоро одна восьма Євро.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Ваш пошук балансу в усьому приведе до гарних результатів. М'яч на вашому боці. Позитивні приклади ще більше надихнуть вас. Вдалося ж українцям ухилитися від збірної Італії!
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Сьогодні ви рішучі і винахідливі, що дозволить вам знайти порозуміння у представників протилежної статі. Ваша сексуальна енергія рветься через край, немов кришка чайника, що кипить. Мало кому вдасться встояти перед цим розпеченим потоком пристрасті.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Вам не загрожує обмеження особистої свободи. Сьогодні вам можна переміщатися і за межі спортивної арени. Стрільці це не завжди лучники, є і бомбардири. Життя не відтіснить вас в аут.
КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня
Вам під силу впоратися з будь-якими завданнями. Злетіла ж збірна України в останній вагон експреса, спрямованого до 1/8 фіналу Євро! Ваш сьогоднішній унікальний результат у стрибках в довжину навіть не залежатиме від довжини розбігу.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Сьогодні вам слід остерігатися крайнощів, так ви досягнете придуманої вами мети. Не слід підніматися в гори. Там високо, та й гірські потоки сьогодні не для вас. Задумайтесь про привабливість синхронного плавання.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Сьогодні у вас стан спокою і миролюбства. Після футбольних баталій – день оманливої тиші. Ви мудрі. У години розслабленості постарайтеся не потрапити на сковорідку, там так жарко!
І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій.
На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: