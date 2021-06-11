Месть России: у немецкого журналиста отобрали аккредитацию на матчи в Питере

Корреспондента телеканала WDR Роберта Кемпе лишили возможности работать на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге по запросу российских властей

Откроется турнир в Риме / Фото: UEFA.com

Журналиста немецкого общественного телеканала WDR Роберта Кемпе лишили аккредитации на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге по запросу российских властей – сообщает RMC Sport. Ранее мы писали, что российские депутаты скинутся Украине на новую форму.

Немецкая ассоциация журналистов (DJV) возмущена таким поведением России и выступила против запрета Кемпе работать на Евро в России:

"Это недопустимое посягательство на свободу печати еще раз показывает, что Россия не желает видеть критических статей и что это в дальнейшем сказывается на журналистах"



Роберт Кемпе

Немецкая ассоциация журналистов ожидала, что УЕФА использует свое влияние на Россию, чтобы журналист смог работать на Евро. Однако европейский орган ответил, что "не в состоянии изменить такое решение или получить подробную информацию о причинах отклонения просьбы".

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В пресс-центре МИД РФ заявили, что не получали ни от корреспондента, ни от редакции никаких обращений по поводу аккредитации журналиста на матчи чемпионата Европы-2020 в России.

Кемпе сотрудничает с WDR и ARD уже более 10 лет и специализируется на взаимосвязи спорта и политики. Накануне Евро делал материал о "Газпроме" и его связях с футбольным бизнесом в Европе: "Связь между "Газпромом" и УЕФА тесная, на мой взгляд, она выходит за рамки обычного спонсорства".

/ Фото: AFP

Кемпе был также одним из авторов журналистского расследования о коррупционных схемах в ФИФА, в частности об обстоятельствах голосований о месте проведении ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах, которые достались России и Катару. А перед мундиалем-2018 в России он проводил расследования по Чечне и по найму северокорейских рабочих для строительства стадиона в Москве.