11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Месть России: у немецкого журналиста отобрали аккредитацию на матчи в Питере

Елена Павлова Елена Павлова
11 июня, 19:32
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Корреспондента телеканала WDR Роберта Кемпе лишили возможности работать на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге по запросу российских властей
Откроется турнир в Риме
Откроется турнир в Риме / Фото: UEFA.com

Журналиста немецкого общественного телеканала WDR Роберта Кемпе лишили аккредитации на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге по запросу российских властей – сообщает RMC Sport. Ранее мы писали, что российские депутаты скинутся Украине на новую форму.

Немецкая ассоциация журналистов (DJV) возмущена таким поведением России и выступила против запрета Кемпе работать на Евро в России:

"Это недопустимое посягательство на свободу печати еще раз показывает, что Россия не желает видеть критических статей и что это в дальнейшем сказывается на журналистах"


Роберт Кемпе

Немецкая ассоциация журналистов ожидала, что УЕФА использует свое влияние на Россию, чтобы журналист смог работать на Евро. Однако европейский орган ответил, что "не в состоянии изменить такое решение или получить подробную информацию о причинах отклонения просьбы".

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В пресс-центре МИД РФ заявили, что не получали ни от корреспондента, ни от редакции никаких обращений по поводу аккредитации журналиста на матчи чемпионата Европы-2020 в России.

Кемпе сотрудничает с WDR и ARD уже более 10 лет и специализируется на взаимосвязи спорта и политики. Накануне Евро делал материал о "Газпроме" и его связях с футбольным бизнесом в Европе: "Связь между "Газпромом" и УЕФА тесная, на мой взгляд, она выходит за рамки обычного спонсорства".

/ Фото: AFP

Кемпе был также одним из авторов журналистского расследования о коррупционных схемах в ФИФА, в частности об обстоятельствах голосований о месте проведении ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах, которые достались России и Катару. А перед мундиалем-2018 в России он проводил расследования по Чечне и по найму северокорейских рабочих для строительства стадиона в Москве.

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