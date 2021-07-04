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Легендарный россиянин: "Сборная Украины играла за страну. А мы – позорище!"

Олег Люлька Олег Люлька
4 июля, 17:28
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Четырехкратный олимпийский чемпион из РФ Александр Тихонов считает, что украинцы играли не за деньги, а физиономию Черчесова больше никто не должен видеть
Коллаж - "Сегодня". Фото - Reuters
Коллаж - "Сегодня". Фото - Reuters

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Александр Тихонов поставил сборную Украины в пример России, несмотря на поражение "сине-желтых" от Англии в 1/4 Евро-2020 со счетом 0:4. А коуча российской команды Станислава Черчесова Тихонов призвал подать в отставку.

"Самое страшное, что Черчесов сказал, что не считает свою работу неудовлетворительной. Думаю, что совесть и чувство долга у него потеряны напрочь. Успех на прошлом чемпионате мира вскружил и ему, и отдельным игрокам голову, хотя надо признать, что у нас была самая легкая группа, а в игре с испанцами не обошлось без везения"

"Черчесову нужно просто подать в отставку и не позориться, чтобы его физиономию больше никто не видел"

"Хотел бы поддержать украинскую команду, которая завершила чемпионат Европы в восьмерке. К сожалению, все силы эмоциональные и физические были отданы в матче с Швецией, в котором несколько игроков получили травмы. Но было видно, что эта команда играла за страну, а не за деньги", – написал Александр Тихонов в своем блоге

Андрей Шевченко благодарен сборной и фанатам
Андрей Шевченко благодарен сборной и фанатам / Фото: Getty Images

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов / Фото: Reuters

Читайте также: Шевченко мудрее Черчесова, а Россия – в тупике! Боярский смело сравнил две сборные

Напомним, что на Евро-2020 Украина заработала 16 млн евро – это на 5,25 млн евро больше, чем россияне, занявшие последнее место в своей группе.

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