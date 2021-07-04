3 июля 19:00 Видео
Чехия 1
Дания 2
3 июля 22:00 Видео
Украина 0
Англия 4
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Украина заработала меньше всех среди участников четвертьфинала Евро

Александр Трикиша Александр Трикиша
4 июля, 16:38
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Украинская сборная на Евро-2020 одержала всего две победы: одну в группе и одну – в плей-офф над Швецией. Тем не менее, это принесло нашей команде 16 миллионов призовых
Украина заработала на Евро-2020 16 миллионов евро
Украина заработала на Евро-2020 16 миллионов евро / Фото: REUTERS

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, уступив в четвертьфинале сборной Англии со счетом 0:4, что перечеркнуло неплохое выступление нашей команды на турнире. Тем не менее, украинцы получат от УЕФА неплохие призовые.

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Как мы писали ранее, Украина за выход в четвертьфинал заработала 16 миллионов евро – 9,25 млн евро за само участие в турнире, 1,5 – за одну победу на групповом этапе, 2 млн – за выход в 1/8 и 3,25 – за выход в 1/4. За поражение на этой стадии премиальные не выплачивают.

Украина получила наименьшие призовые среди всех участников 1/4 финала. Столько же было у Дании, но датчане пробились в полуфинал, поэтому уже добавили к 16 миллионов 5 млн бонусов.

Максимальную сумму уже собрала Италия – за три победы в группе и две на стадии плей-офф подопечные Роберто Манчини обогатились на 24 миллиона евро. У Англии 23,25 млн, у Испании – 22,5 млн.

Отметим, что за выход в финал командам полагается еще по 7 млн евро, а победителю достанутся дополнительные 10 млн евро.

Также мы писали, что Зинченко заговорил на украинском после поражения Англии. Пока что в соцсетях и с ошибками. Полузащитник нашей сборной после вылета с чемпионата Европы написал сообщение с благодарностью болельщикам и с верой в силу команды.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 3 июля
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0:4
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Вторник, 6 июля
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Среда, 7 июля
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