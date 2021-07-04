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Легендарний росіянин: "Збірна України грала за країну. А ми – позорище!"

Олег Люлька Олег Люлька
4 липня, 17:28
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Чотириразовий олімпійський чемпіон з РФ Олександр Тихонов вважає, що українці грали не за гроші, а фізіономію Черчесова більше ніхто не має бачити
Колаж - "Сьогодні". Фото - Reuters
Колаж - "Сьогодні". Фото - Reuters

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону росіянин Олександр Тихонов поставив збірну України в приклад Росії, незважаючи на поразку "синьо-жовтих" від Англії в 1/4 Євро-2020 з рахунком 0:4. А коуча російської команди Станіслава Черчесова Тихонов закликав подати у відставку.

"Найстрашніше, що Черчесов сказав, що не вважає свою роботу незадовільною. Думаю, що совість і почуття обов'язку у нього втрачені геть. Успіх на минулому чемпіонаті світу запаморочив і йому, і окремим гравцям голову, хоча треба визнати, що у нас була найлегша група, а в грі з іспанцями не обійшлося без везіння"

"Черчесову потрібно просто подати у відставку і не ганьбити себе, щоб його фізіономію більше ніхто не бачив"

"Хотів би підтримати українську команду, яка завершила чемпіонат Європи у вісімці. На жаль, всі сили емоційні та фізичні були віддані в матчі з Швецією, в якому кілька гравців зазнали травм. Але було видно, що ця команда грала за країну, а не за гроші", – написав Олександр Тихонов в своєму блозі

Андрій Шевченко вдячний збірній і фанатам
Андрій Шевченко вдячний збірній і фанатам / Фото: Getty Images

Станіслав Черчесов
Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

Читайте також: Шевченко мудріший за Черчесова, а Росія – в глухому куті! Боярський сміливо порівняв дві збірні

Нагадаємо, що на Євро-2020 Україна заробила 16 млн євро – це на 5,25 млн євро більше, ніж росіяни, які посіли останнє місце в своїй групі.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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