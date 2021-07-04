Легендарний росіянин: "Збірна України грала за країну. А ми – позорище!"

Чотириразовий олімпійський чемпіон з РФ Олександр Тихонов вважає, що українці грали не за гроші, а фізіономію Черчесова більше ніхто не має бачити

Колаж - "Сьогодні". Фото - Reuters

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону росіянин Олександр Тихонов поставив збірну України в приклад Росії, незважаючи на поразку "синьо-жовтих" від Англії в 1/4 Євро-2020 з рахунком 0:4. А коуча російської команди Станіслава Черчесова Тихонов закликав подати у відставку.

"Найстрашніше, що Черчесов сказав, що не вважає свою роботу незадовільною. Думаю, що совість і почуття обов'язку у нього втрачені геть. Успіх на минулому чемпіонаті світу запаморочив і йому, і окремим гравцям голову, хоча треба визнати, що у нас була найлегша група, а в грі з іспанцями не обійшлося без везіння"

"Черчесову потрібно просто подати у відставку і не ганьбити себе, щоб його фізіономію більше ніхто не бачив"

"Хотів би підтримати українську команду, яка завершила чемпіонат Європи у вісімці. На жаль, всі сили емоційні та фізичні були віддані в матчі з Швецією, в якому кілька гравців зазнали травм. Але було видно, що ця команда грала за країну, а не за гроші", – написав Олександр Тихонов в своєму блозі

Андрій Шевченко вдячний збірній і фанатам / Фото: Getty Images

Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

Читайте також: Шевченко мудріший за Черчесова, а Росія – в глухому куті! Боярський сміливо порівняв дві збірні

Нагадаємо, що на Євро-2020 Україна заробила 16 млн євро – це на 5,25 млн євро більше, ніж росіяни, які посіли останнє місце в своїй групі.