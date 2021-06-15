15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Испания установила несколько рекордов на Евро, но не справилась со Швецией

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
15 июня, 09:23
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Подопечные Луиса Энрике сделали 419 передач в первом тайме, чего никогда раньше не фиксировали в финальной части чемпионатов Европы по футболу
Испания - Швеция
Испания - Швеция / Фото: Reuters

В понедельник поздно вечером сборные Испании и Швеции сыграли вничью в Севилье. Один из фаворитов турнира явно недосчитался очков, всю встречу имея тотальное преимущество. Однако, несмотря на феноменальную статистику, хозяева не смогли забить хотя бы один мяч, зато могли пропустить дважды.

При этом, как установили аналитики, испанская команда совершила 419 пасов только за первую половину. Со временем начала фиксации таких данных, в 1980 году, это – рекордный показатель.

Причем, сразу трое парней Луиса Энрике сделали больше передач, чем вся сборная Швеции!

"Фурия роха" нанесла 17 ударов по воротам соперника и ни разу не отличилась. Ранее с ней подобное случалось на крупных турнирах в 2010 году, когда 25 ударов в игре со Швейцарией не принесли хотя бы один гол.

Впрочем, как видим, тотальное преимущество в статистике не гарантирует победу.

Узнавайте расписание матчей на Евро-2020.

Смотрите обзор матча Испания – Швеция:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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Четверг, 17 июня
16:00
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