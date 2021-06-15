Іспанія встановила кілька рекордів на Євро, але не впоралася зі Швецією

Підопічні Луїса Енріке зробили 419 передач в першому таймі, чого ніколи раніше не фіксували у фінальній частині чемпіонатів Європи з футболу

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У понеділок пізно ввечері збірні Іспанії та Швеції зіграли внічию в Севільї. Один з фаворитів турніру явно недорахувався очок, всю зустріч маючи тотальну перевагу. Однак, незважаючи на феноменальну статистику, господарі не змогли забити хоча б один м'яч, зате могли пропустити двічі.

При цьому, як встановили аналітики, іспанська команда зробила 419 пасів тільки за першу половину. Згодом почала фіксації таких даних, в 1980 році, це – рекордний показник.

Причому, відразу троє хлопців Луїса Енріке зробили більше передач, ніж вся збірна Швеції!

"Фурія Роха" завдала 17 ударів по воротах суперника і ні разу не відзначилася. Раніше з нею подібне траплялося на великих турнірах в 2010 році, коли 25 ударів в грі зі Швейцарією не принесли хоча б один гол.

Втім, як бачимо, тотальну перевагу в статистиці не гарантує перемогу.

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