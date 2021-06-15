"Героям слава!" появится не только на футболках сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко анонсирует появление девиза на шарфах и другой футбольной амуниции для болельщиков

Слоган "Героям слава!" на форме сборной / Фото: УАФ

Еще не утих скандал с надписями "Слава Украине!" и "Героям слава!" на футболках нашей сборной на Евро-2020, а УАФ продолжает популяризировать эти девизы. В частности, глава организации Андрей Павелко сообщил, что скоро будут появляться и другие сувениры с этими надписями.

Ранее комментатор из РФ пристыдил Россию за бучу с формой сборной Украины.

Сегодня Павелко на своей страничке в Facebook рассказал, что новая форма получила популярность не только в Украине, но и в мире:

"В эти дни получаю много просьб от руководителей ассоциаций других стран, при личных встречах в Риме и Амстердаме, а также по телефону, подарить на память новую футболку команды Андрея Шевченко. Форма с картой Украины и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" уже стала очень популярной не только среди миллионов наших болельщиков, но и представителей футбольных сообществ других стран".

Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Еще президент УАФ сообщил, что скоро появятся шарфы с новым дизайном, лозунгами и картой единой Украины. "Наша символика – в мировом тренде", – подытожил функционер.

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Следующий поединок "сине-желтые" сыграют в четверг в 16:00 против команды Северной Македонии.

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