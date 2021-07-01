Баюл насмехается над успехами сборной на Евро: "Теперь все понятно"

Знаменитая фигуристка нашла негатив в выступлении нашей команды на Евро-2020. Баюл посмеялась с успехов команды Андрея Шевченко, намекая, что в этом заслуга его иностранных помощников

Оксана Баюл и Андрей Шевченко / Фото: Reuters, Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл с сарказмом отреагировала на выход Украины в четвертьфинал Евро-2020. Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram список тренерского штаба национальной команды, акцентировав внимание, что в помощниках Шевы практически все – иностранцы.

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"Тренерский состав сборной Украины по футболу. Теперь все понятно", – подписала фото фигуристка и добавила смеющийся смайлик.

В тренерский штаб Андрея Шевченко входят украинцы Александр Шовковский и Иван Баштовый, а также итальянцы Мауро Тассотти, Андреа Мальдера, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини и еще испанец Педро Луис Харо Рогеро.

Напомним, сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующем матче на Евро-2020 наша команда встретится с главным фаворитом турнира Англией. Матч пройдет в Риме, но ни украинских, ни британских болельщиков на него не пустят.