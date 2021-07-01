Баюл насміхається над успіхами збірної на Євро: "Тепер все зрозуміло"

Знаменита фігуристка знайшла негатив у виступі нашої команди на Євро-2020. Баюл посміялася з успіхів команди Андрія Шевченка, натякаючи, що в цьому заслуга його іноземних помічників

Оксана Баюл і Андрій Шевченко / Фото: Reuters, Instagram

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл з сарказмом відреагувала на вихід України до чвертьфіналу Євро-2020. Спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram список тренерського штабу національної команди, акцентувавши увагу, що в помічниках Шеви практично всі – іноземці.

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"Тренерський склад збірної України з футболу. Тепер все зрозуміло", – підписала фото фігуристка і додала смайлик, що сміється.

У тренерський штаб Андрія Шевченка входять українці Олександр Шовковський і Іван Баштовий, а також італійці Мауро Тассотті, Андреа Мальдера, Андреа Адзалін, Луїджі Ночентіні і ще іспанець Педро Луїс Харо Рогера.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. У наступному матчі на Євро-2020 наша команда зустрінеться з головним фаворитом турніру Англією. Матч пройде в Римі, але ні українських, ні британських уболівальників на нього не пустять.