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Швейцарія --
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Бельгія --
Італія --
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Чехія --
Данія --
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Україна --
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Баюл насміхається над успіхами збірної на Євро: "Тепер все зрозуміло"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 липня, 09:36
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Знаменита фігуристка знайшла негатив у виступі нашої команди на Євро-2020. Баюл посміялася з успіхів команди Андрія Шевченка, натякаючи, що в цьому заслуга його іноземних помічників
Оксана Баюл і Андрій Шевченко
Оксана Баюл і Андрій Шевченко / Фото: Reuters, Instagram

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл з сарказмом відреагувала на вихід України до чвертьфіналу Євро-2020. Спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram список тренерського штабу національної команди, акцентувавши увагу, що в помічниках Шеви практично всі – іноземці.

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"Тренерський склад збірної України з футболу. Тепер все зрозуміло", – підписала фото фігуристка і додала смайлик, що сміється.

У тренерський штаб Андрія Шевченка входять українці Олександр Шовковський і Іван Баштовий, а також італійці Мауро Тассотті, Андреа Мальдера, Андреа Адзалін, Луїджі Ночентіні і ще іспанець Педро Луїс Харо Рогера.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. У наступному матчі на Євро-2020 наша команда зустрінеться з головним фаворитом турніру Англією. Матч пройде в Римі, але ні українських, ні британських уболівальників на нього не пустять.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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