Заря – Александрия: видео гола и обзор сенсационного матча УПЛ

Юрий Гура сумел добыть дебютную победу у руля "аграриев" благодаря точному удару Калюжного в конце первого тайма
Александрия оказалась сильнее Зари / Фото: официальный сайт УПЛ
В пятницу стартовал новый сезон чемпионата Украины, а сегодня состоялись три поединка первого тура. Одним из вечерних матчей был битва Зари и Александрии в Запорожье.
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Игра завершилась сенсационной победой команды Юрия Гуры. Исход встречи решил гол Калюжного с дальнего расстояния. Хавбек успешно завершил красивую контратаку Александрии в конце первого тайма.
Поединок прошел при равной игре с небольшим территориальным перевесом Зари. Впрочем, луганская команда так и не смогла создать достаточно моментов, чтобы распечатать ворота Билыка. Вашему вниманию – обзор матча на "Славутич-Арене":
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