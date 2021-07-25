Зоря – Олександрія: відео голу та огляд сенсаційного матчу УПЛ

Юрій Гура зумів здобути дебютну перемогу біля керма "аграріїв" завдяки точному удару Калюжного в кінці першого тайму
Олександрія виявилася сильнішою за Зорю / Фото: официальный сайт УПЛ
У п'ятницю стартував новий сезон чемпіонату України, а сьогодні відбулися три поєдинки першого туру. Одним з вечірніх матчів був битва Зорі та Олександрії у Запоріжжі.
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Гра завершилася сенсаційною перемогою команди Юрія Гури. Результат зустрічі вирішив гол Калюжного з дальньої відстані. Хавбек успішно завершив гарну контратаку Олександрії в кінці першого тайму.
Поєдинок пройшов за рівної гри з невеликою територіальною перевагою Зорі. Втім, луганська команда так і не змогла створити достатньо моментів, щоб забити у ворота Білика. До вашої уваги – огляд матчу на "Славутич-Арені":
В тренді
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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