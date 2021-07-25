Фиаско Зари на старте – команда Скрипника проиграла середняку УПЛ (видео)

Луганская команда не сумела одолеть дома Александрию, пропустив от Калюжного в конце первого тайма

Александрия сенсационно обыгрывает Зарю / Фото: официальный сайт УПЛ

В пятницу стартовал новый сезон чемпионата Украины, а сегодня состоялись три поединка первого тура. Металлист-1925 обыграл дома Рух, тогда как Десна разгромил Черноморец.

Параллельно с матчем в Чернигове состоялась битва Зари и Александрии. Встреча в Запорожье завершилась неожиданной победой гостей.

В первом тайме наблюдалась равная игра с небольшим территориальным преимуществом Зари. Впрочем, команде Виктора Скрипника игру сломал гол Александрии перед перерывом.

Защитники гостей перехватили мяч и организовали отменную контратаку. Ее результатом стал красивый гол Калюжного с дальнего расстояния. Шевченко оказался к нему не готов.

После перерыва луганчане еще больше контролировали мяч, однако никак не могли довести до точного удара. Александрия же нередко огрызалась и могла забить второй мяч.

Читайте также: Расписание, трансляции и результаты 1-го тура чемпионата Украины по футболу

В итоге же "аграрии" довольствовались минимальной победой, которая стала дебютной для Юрия Гуры у руля команды. В следующем туре обе команды сыграют на выезде. Александрия отправится в гости к Минаю, а Заря постарается набрать первые баллы в игре с Ингульцом.

В тренде Все медалисты Олимпийских игр 25 июля

Заря – Александрия 0:1

Голы: Калюжный, 40.

Заря: Шевченко – Фаворов (Хомченовский, 73), Вернидуб (Лунев, 85), Имереков, Жуниньо – Назарина (Фагундес. 73), Цвек – Булеца, Громов (Саядманеш, 62), Кочергин – Шахаб (Гладкий, 62).

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Калюжный (Дрышлюк, 82), Одарюк (Кожушко, 69) – Третьяков, Ковалец, Демченко – Устименко (Спинелли, 74).

Предупреждения: Имереков, Кочергин, Гладкий – Билык, Бабогло.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ