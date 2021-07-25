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Харьков триумфально возвращается в УПЛ! Гол-красавец помог Металлисту-1925 обыграть Рух

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
25 июля, 18:55
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Команда Валерия Кривенцова добывает первую победу в элитном дивизионе чемпионата Украины благодаря двум голам в первом тайме
Металлист-1925 добыл дебютную победу в УПЛ
Металлист-1925 добыл дебютную победу в УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

В пятницу стартовал новый сезон чемпионата Украины, который впервые за 8 лет проходит по классической схеме с 16 командами. Одним из новичков элиты стал Металлист-1925, который в первом туре принимал Рух.

Львовская команда виделась фаворитом игры, однако харьковчане активно начали игру и уже в середине первого тайма сделали хороший задел. Все началось с череды ошибок в обороне Руха, когда защитник гостей буквально выложил мяч на ногу Батюшину. Вингер Металлиста без проблем поразил пустой угол ворот львовян.

Уже на 15 минуте хозяевам пришлось менять основного форварда Пономаря, которого из-за травмы заменил Фабиньо. Тем не менее, подопечные Кривенцова продолжили наседать и сумели увеличить счет. Мяч удачно лег на ногу Крыськиву, который дальним ударом от штанги отличился голом-красавцем.

Рух же больше владел инициативой, однако серьезные моменты начал создавать после перерыва. Отквитать один мяч смог Кузык, который вышел на замену. Орест получил мяч в чужой штрафной после навеса, качнул защитника хозяев и пробил Сидоренко.

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Металлист ожидаемо отдал инициативу гостям. Несколько неплохих моментов имел Кузык, а также другие игроки, которые вышли на замену – Кондраков, Альваренга и Притула. Однако харьковчане выстояли и добыли дебютную для себя победу в УПЛ.

В тренде

Металлист-1925 – Рух 2:1
Голы: Батюшин, 7, Крыськив, 35 – Кузык, 50.

Металлист-1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Савин (Протасов, 70), Крыськив (Ременюк, 80), Габелок, Батюшин (Дмитренко, 70) – Голодюк, Пономарь (Фабиньо, 15, Ермаков, 80).

Рух: Бандура – Гагун (Альваренга, 74), Белый, Дидык, Мысык (Лях, 46) – Климчук, Кухарук (Притула, 54), Федорчук, Бойчук (Кондраков, 82) – Мартынюк, Борячук (Кузык, 46).

Предупреждения: Западня, Голодюк, Сидоренко – Мартынюк, Кондраков.

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