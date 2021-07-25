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Харків тріумфально повертається в УПЛ! Гол-красень допоміг Металісту-1925 обіграти Рух

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
25 липня, 18:55
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Команда Валерія Кривенцова здобуває першу перемогу в елітному дивізіоні чемпіонату України завдяки двом голам у першому таймі
Металіст-1925 здобув дебютну перемогу в УПЛ
Металіст-1925 здобув дебютну перемогу в УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

У п'ятницю стартував новий сезон чемпіонату України, який вперше за 8 років проходить за класичною схемою з 16 командами. Одним з новачків еліти став Металіст-1925, котрий в першому турі приймав Рух.

Львівська команда бачилася фаворитом гри, проте харків'яни активно почали гру і вже в середині першого тайму зробили хороший доробок. Все почалося з низки помилок в обороні Руху, коли захисник гостей буквально виклав м'яч на ногу Батюшина. Вінгер Металіста без проблем вразив порожній кут воріт львів'ян.

Вже на 15 хвилині господарям довелося міняти основного форварда Пономаря, якого через травму замінив Фабіньо. Проте, підопічні Кривенцова продовжили насідати та зуміли збільшити рахунок. М'яч вдало ліг на ногу Криськіву, який дальнім ударом від штанги відзначився голом-красенем.

Рух же більше володів ініціативою, однак серйозні моменти почав створювати після перерви. Відквитати один м'яч зміг Кузик, який вийшов на заміну. Орест отримав м'яч в чужому карному майданчику після навісу, хитнув захисника господарів і пробив Сидоренка.

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Металіст очікувано віддав ініціативу гостям. Кілька непоганих моментів мав Кузик, а також інші гравці, які вийшли на заміну – Кондраков, Альваренга та Притула. Однак харків'яни вистояли та здобули дебютну для себе перемогу в УПЛ.

В тренді

Металіст-1925 – Рух 2:1
Голи: Батюшин, 7, Криськів, 35 – Кузик, 50.

Металіст-1925: Сидоренко – Жичіков, Ткачук, Шершень, Западня – Савін (Протасов, 70), Криськів (Ременюк, 80), Габелок, Батюшин (Дмитренко, 70) – Голодюк, Пономар (Фабіньо, 15, Єрмаков, 80).

Рух: Бандура – Гагун (Альваренга, 74), Білий, Дідик, Мисик (Лях, 46) – Климчук, Кухарук (Притула, 54), Федорчук, Бойчук (Кондраков, 82) – Мартинюк, Борячук (Кузик, 46).

Попередження: Западня, Голодюк, Сидоренко – Мартинюк, Кондраков.

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