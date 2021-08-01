Ворскла – Рух: видео голов и обзор матча УПЛ

Два гола в каждом из таймов позволили команде Юрия Максимова обыграть гостей из Львова
Два гола Ворсклы принесли полтавчанам победу над Рухом / Фото: официальный сайт УПЛ
Сегодня в Полтаве состоялся поединок 3 тура чемпионата Украины, в котором Ворскла принимала Рух. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 2:0.
Поединок прошел под диктовку команды Юрия Максимова. Гости даже ни разу не пробили в створ ворот Ризныка. Уже в первом тайме Скляр добил мяч в сетку ворот гостей после удара Тилля и сэйва Бандуры.
Читайте также: Расписание, трансляции и результаты 2-го тура чемпионата Украины по футболу
Удвоить счет получилось в середине второго тайма. Кипер Руха обрезался в своей штрафной, что позволило Тиллю организовать гол для Степанюка. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов матча в Полтаве:
42 минута. Видео гола Александра Скляра.
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
60 минута. Видео гола Руслана Степанюка.
В тренде
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА
ОБЗОР МАТЧА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
1
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые
5
Пропущеные
1
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
2
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые
5
Пропущеные
1
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
3
2
1
1
0
5
2
3
4
Забитые
5
Пропущеные
2
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
4
2
1
1
0
4
2
2
4
Забитые
4
Пропущеные
2
Разница
2
Результаты последних матчей:
В
Н
5
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые
1
Пропущеные
0
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
Н
6
1
1
0
0
4
0
4
3
Забитые
4
Пропущеные
0
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
7
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые
1
Пропущеные
0
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
8
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
В
9
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые
1
Пропущеные
1
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
В
10
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые
2
Пропущеные
3
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
Н
11
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые
1
Пропущеные
4
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
Н
12
2
0
1
1
0
4
-4
1
Забитые
0
Пропущеные
4
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
13
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые
1
Пропущеные
2
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
14
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые
0
Пропущеные
1
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
15
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые
1
Пропущеные
4
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
16
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые
0
Пропущеные
6
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П