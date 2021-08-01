Ворскла – Рух: відео голів та огляд матчу УПЛ

Два голи в кожному з таймів дозволили команді Юрія Максимова обіграти гостей зі Львова
Два голи Ворскли принесли полтавцям перемогу над Рухом / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні в Полтаві відбувся поєдинок 3-го туру чемпіонату України, в якому Ворскла приймала Рух. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 2:0.
Поєдинок пройшов під диктовку команди Юрія Максимова. Гості навіть жодного разу не пробили в площину воріт Різника. Уже в першому таймі Скляр добив м'яч у сітку воріт гостей після удару Тілля і сейву Бандури.
Читайте також: Розклад, трансляції та результати 2-го туру чемпіонату України з футболу
Подвоїти рахунок вийшло в середині другого тайму. Кіпер Руху обрізався у своєму штрафному майданчику, що дозволило Тіллю організувати гол для Степанюка. До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів матчу в Полтаві:
42 хвилина. Відео голу Олександра Скляра.
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
60 хвилина. Відео голу Руслана Степанюка.
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
1
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті
5
Пропущені
1
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
2
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті
5
Пропущені
1
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
3
2
1
1
0
5
2
3
4
Забиті
5
Пропущені
2
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
4
2
1
1
0
4
2
2
4
Забиті
4
Пропущені
2
Різниця
2
Результати останніх матчів:
В
Н
5
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті
1
Пропущені
0
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
Н
6
1
1
0
0
4
0
4
3
Забиті
4
Пропущені
0
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
7
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті
1
Пропущені
0
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
8
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті
2
Пропущені
2
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
В
9
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті
1
Пропущені
1
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
В
10
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті
2
Пропущені
3
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
Н
11
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті
1
Пропущені
4
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
Н
12
2
0
1
1
0
4
-4
1
Забиті
0
Пропущені
4
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
13
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті
1
Пропущені
2
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
14
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті
0
Пропущені
1
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
15
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забиті
1
Пропущені
4
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
16
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті
0
Пропущені
6
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П