Верните Селезнева! Колос снова не забил пенальти и проиграл Ворскле

Полтавская Ворскла с минимальным счетом обыграла Колос из Ковалевки в стартовом матче 9-го тура чемпиона Украины и вышла на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги

Ворскла поднялась на четвертое место в чемпионате Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Единственный и победный гол забил двойник Орландо Блума Оливье Тилль на 36-й минуте встречи.

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Неизвестно, как бы сложился поединок, если бы еще при счете 0:0 Колос реализовал пенальти. Однако Вячеслав Чурко не смог забить 11-метровый.

Колос не реализовал пенальти во втором матче подряд, а еще была памятная серия пенальти в матче против Шахтера из Караганды в Лиге конференций, где украинский клуб забил "с точки" лишь однажды из четырех попыток.

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Примечательно, что в прошлом сезоне команда исправно забивала 11-метровые, но тогда в команде находился опытный Евгений Селезнев. Сейчас же он играет за Минай. Кстати, Селезнев получил два матча дисквалификации за средний палец фанатам Ворсклы.