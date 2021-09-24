Верните Селезнева! Колос снова не забил пенальти и проиграл Ворскле

Полтавская Ворскла с минимальным счетом обыграла Колос из Ковалевки в стартовом матче 9-го тура чемпиона Украины и вышла на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги
Ворскла поднялась на четвертое место в чемпионате Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Единственный и победный гол забил двойник Орландо Блума Оливье Тилль на 36-й минуте встречи.
Неизвестно, как бы сложился поединок, если бы еще при счете 0:0 Колос реализовал пенальти. Однако Вячеслав Чурко не смог забить 11-метровый.
Колос не реализовал пенальти во втором матче подряд, а еще была памятная серия пенальти в матче против Шахтера из Караганды в Лиге конференций, где украинский клуб забил "с точки" лишь однажды из четырех попыток.
Примечательно, что в прошлом сезоне команда исправно забивала 11-метровые, но тогда в команде находился опытный Евгений Селезнев. Сейчас же он играет за Минай. Кстати, Селезнев получил два матча дисквалификации за средний палец фанатам Ворсклы.
1
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые
23
Пропущеные
2
Разница
21
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
Н
2
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые
19
Пропущеные
4
Разница
15
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
3
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые
16
Пропущеные
7
Разница
9
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
В
4
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые
12
Пропущеные
12
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
В
5
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые
13
Пропущеные
8
Разница
5
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
П
6
8
4
2
2
8
6
2
14
Забитые
8
Пропущеные
6
Разница
2
Результаты последних матчей:
П
В
Н
В
Н
7
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые
16
Пропущеные
9
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
8
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые
8
Пропущеные
8
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
Н
10
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые
5
Пропущеные
13
Разница
-8
Результаты последних матчей:
П
В
П
П
П
11
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые
8
Пропущеные
14
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
Н
12
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
П
П
13
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые
5
Пропущеные
9
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
Н
П
Н
14
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые
9
Пропущеные
21
Разница
-12
Результаты последних матчей:
П
Н
Н
П
В
15
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забитые
11
Пропущеные
21
Разница
-10
Результаты последних матчей:
П
В
П
П
П
16
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые
4
Пропущеные
13
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
П
П
Н