Поверніть Селезньова! Колос знову не забив пенальті і програв Ворсклі

Полтавська Ворскла з мінімальним рахунком обіграла Колос з Ковалівки в стартовому матчі 9-го туру чемпіона України і вийшла на четверте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги
Ворскла піднялася на четверте місце в чемпіонаті України / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"
Єдиний і переможний гол забив двійник Орландо Блума Олів'є Тілль на 36-й хвилині зустрічі.
Невідомо, як би склався поєдинок, якби ще за рахунку 0:0 Колос реалізував пенальті. Однак В'ячеслав Чурко не зміг забити 11-метровий.
Колос не реалізував пенальті у другому матчі поспіль, а ще була пам'ятна серія пенальті в матчі проти Шахтаря з Караганди в Лізі конференцій, де український клуб забив "з точки" лише одного разу з чотирьох спроб.
Примітно, що в минулому сезоні команда справно забивала 11-метрові, але тоді в команді перебував досвідчений Євген Селезньов. Зараз же він грає за Минай. До речі, Селезньов отримав два матчі дискваліфікації за середній палець фанатам Ворскли.
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7
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23
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21
22
Забиті
23
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2
Різниця
21
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19
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19
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4
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15
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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16
Пропущені
9
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7
Результати останніх матчів:
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Н
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В
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8
8
3
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3
8
8
0
11
Забиті
8
Пропущені
8
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0
Результати останніх матчів:
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9
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2
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6
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Результати останніх матчів:
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2
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5
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8
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5
Пропущені
13
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
В
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8
2
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5
8
14
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7
Забиті
8
Пропущені
14
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-6
Результати останніх матчів:
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П
В
В
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12
8
2
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7
Забиті
6
Пропущені
12
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Результати останніх матчів:
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3
3
5
9
-4
6
Забиті
5
Пропущені
9
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
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1
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5
Забиті
9
Пропущені
21
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-12
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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