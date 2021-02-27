Двійник Орландо Блума забив перший гол у чемпіонаті України (відео)

Сенсація осінньої частини чемпіонату України "Ворскла" здобула першу перемогу в 2021 році, здолавши в матчі 16-го туру УПЛ на своєму полі "Олександрію" з рахунком 3:1.

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У переможців дублем відзначився Владислав Кулач, ще один м'яч забив новачок команди – 24-річний півзахисник збірної Люксембургу Олів'є Тілль, хльостким ударом з 11 метрів пробивши низом точно під дальню штангу воріт "Олександрії".

Це перший гол Тілля за "Ворсклу", куди він перебрався наприкінці минулого року після розриву контракту з російською "Уфою".

Дивіться відео першого голу Тілля за "Ворсклу"

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Відзначимо, що зовні новобранець "Ворскли" Олів'є Тілль, якого Transfermarkt оцінює в 1 млн євро, схожий на зірку "Піратів Карибського моря" Орландо Блума.

Орландо Блум і Олів'є Тілль / Фото: Getty Images, Instagram

Більше фото Олів'є "Блума" Тілля

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Огляд матчу "Ворскла" – "Олександрія" (3:1)

"Ворскла" – "Олександрія" – 3:1

Голи: Кулач, 39, 77 пенальті, Тілль, 70 – Вантух, 55

"Ворскла": Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн – Тілль (Де Нооєр, 82), Пуцлін, Скляр, Цитаїшвілі (Сапай, 65) – Кане (Луїзао, 65), Степанюк (Челядин, 72) – Кулач

"Олександрія": Білик – Мірошниченко, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецьків, 80) – Лучкевич (Третьяков, 46), Банада (Новиков, 81), Гречишкін, Шастал (Устименко, 67) – Ковалець (Мишенко, 89) – Сітало

Попередження: Де Нооєр – Гречишкін, Вантух, Шастал, Банада, Сітало

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