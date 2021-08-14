Верес не смог добыть первую победу в УПЛ из-за пижонской "паненки" (видео)

Вчера стартовал 4 тур чемпионата Украины. В первом поединке уик-энда Шахтер переиграл дома Металлист-1925. На сегодня же намечено сразу три матча.
В первом из них встречались Верес и Ворскла. Ровенская команда взяла лишь балл в стартовых играх, тогда как полтавчане закрепились среди лидеров, потеряв баллы лишь в ничейном первом туре с Днепром-1.
Читайте также: Расписание трансляций и интриги 4-го тура чемпионата Украины по футболу
Первый тайм команды провели уныло. На двоих Ворскла и Верес лишь три раза пробили по воротам, однако в створ – ни разу. Однако в начале второго тайма зрители дождались экшна.
Уже на 48 минуте Челядин ворвался в чужую штрафную, где ему ноги заплел защитник Ворсклы. Удар Тилля едва не парировал Когут, однако отбил мяч в сетку.
Всего через пять минут номинальные хозяева сравняли счет. Никто из оборонцев полтавчан не уследил за Солдатом во время углового. Защитник Вереса без помех отправил мяч в угол ворот. А еще через три минуты ровенчане могли выйти вперед.
Тамм неосмотрительно сыграл в своей штрафной против Сергийчука, подарив Вересу пенальти и возможность выйти вперед. Впрочем, сам Михаил неудачно исполнил пенальти "паненкой", отправив мяч в перекладину.
Такой старт второго тайма оживил публику, однако сами команды на этом закончили. В концовке поединка оба коллектива боялись проиграть и сделали ставку на удержании ничьи. Этого они и добились.
Ворскла теряет возможность выйти в лидеры и пропускает вперед Шахтер. Верес же покидает зону плей-аута, набирая свой второй балл в УПЛ. Через неделю полтавчане примут Металлист-1925, а команда Юрия Вирта померяется силами с Минаем.
Верес – Ворскла 1:1
Голы: Солдат, 54 – Тилль, 49 (пен.)
Верес: Когут – Солдат, Мирошик, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич (Дахновский, 86), Полюлях (Клец, 71), Кучеров, Г. Пасич (Тимофиенко, 87) – Гегедош (Гечев, 76), Сергийчук (Гайдучик, 86).
Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр (Эсеола, 87), Пуцлин – Челядин, Тилль, Кане (Вакула, 69)- Степанюк (Пешич, 77).
Предупреждения: Полюлях – Кане, Тамм.
Нереализованный пенальти: Сергийчук, 57.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ