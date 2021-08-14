Верес не зміг здобути першу перемогу в УПЛ через піжонську "паненку" (відео)

Рівненська команда розписала нічию з Ворсклою, хоча мала трохи більше моментів для тріумфу

Ворскла та Верес не визначили сильнішого / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Вчора стартував 4 тур чемпіонату України. У першому поєдинку уїк-енду Шахтар переграв вдома Металіст-1925. На сьогодні ж заплановано відразу три матчі.

Реклама

У першому з них зустрічалися Верес і Ворскла. Рівненська команда взяла лише бал в стартових іграх, тоді як полтавці закріпилися серед лідерів, втративши бали лише в нічийному першому турі з Дніпром-1.

Читайте також: Розклад трансляцій і інтриги 4-го туру чемпіонату України з футболу

Перший тайм команди провели понуро. На двох Ворскла та Верес лише три рази пробили по воротах, проте в створ – жодного разу. Однак на початку другого тайму глядачі дочекалися екшну.

Реклама

Вже на 48 хвилині Челядін увірвався в чужий майданчик, де йому ноги заплів захисник Вереса. Удар Тілля ледь не парирував Когут, однак відбив м'яч в сітку.

Всього через п'ять хвилин номінальні господарі зрівняли рахунок. Ніхто з оборонців полтавців не догледів за Солдатом під час кутового. Захисник Вереса без перешкод відправив м'яч у кут воріт. А ще через три хвилини рівняни могли вийти вперед.

Тамм необачно зіграв у своєму карному майданчику проти Сергійчука, подарувавши Вересу пенальті та можливість вийти вперед. Втім, сам Михайло невдало виконав удар "паненкою", відправивши м'яч у поперечину.

Реклама

Такий старт другого тайму оживив публіку, проте самі команди на цьому закінчили. У кінцівці поєдинку обидва колективи боялися програти та зробили ставку на утримання нічиї. Цього вони і домоглися.

Ворскла втрачає можливість вийти в лідери та пропускає вперед Шахтар. Верес же залишає зону плей-ауту, набираючи свій другий бал в УПЛ. Через тиждень полтавці приймуть Металіст-1925, а команда Юрія Вірта поміряється силами з Минаєм.

Верес – Ворскла 1:1

Голи: Солдат, 54 – Тілль, 49 (пен.)

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч (Дахновський, 86), Полюлях (Кльоц, 71), Кучеров, Г. Пасіч (Тимофієнко, 87) – Гегедош (Гечев, 76), Сергійчук (Гайдучик, 86).

Реклама

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр (Есеола, 87), Пуцлін – Челядин, Тілль, Кане (Вакула, 69) – Степанюк (Пешич, 77).

Попередження: Полюлях – Кане, Тамм.

Нереалізований пенальті: Сергійчук, 57.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ