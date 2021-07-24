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Чемпионат Украины 2021/2022

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Верес – Колос: видеообзор матча 1 тура УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
24 июля, 19:50
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Команды так и не смогли забить в Луцке и заработали по одному очку в турнирную таблицу
Колос не смог обыграть Верес
Колос не смог обыграть Верес / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчера стартовал чемпионат Украины 2021/2022! В первом поединке сезона Львов сыграл вничью с Мариуполем.

Сегодня прошел уже второй поединок УПЛ. Верес поделил очки с Колосом. В первом тайме команды уделили много внимания борьбе, нанеся лишь один удар в створ ворот на двоих.

После перерыва Верес чаще пробивал по воротам гостей. Впрочем, инициативой владел Колос, который создал несколько неплохих моментов для победы. Тем не менее, на гол не наиграла ни одна команда.

В тренде

Второй матч сезона также не определил победителя. Верес набирает первый балл после возвращения в элиту, а вот Колос не сумел победить накануне старта в Лиге Конференций. Вашему вниманию – обзор матча Верес – Колос:

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