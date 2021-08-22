Плохой звоночек перед Рапидом: Заря едва не упустила победу над Мариуполем

Луганская команда в невероятном матче в Мариуполе с трудом сохраняет победный счет

Невероятная перестрелка в матче 5 тура Мариуполь - Заря / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок между Мариуполем и Зарей открывал воскресную программу 5 тура Премьер-лиги. Команда Виктора Скрипника приехала в Мариуполь после унизительного поражения 0:3 от Рапида в Лиге чемпионов. Мотивация футболистов Зари реабилитироваться перед собственными болельщиками зашкаливала.

Реклама

Луганская команда решила исход встречи в первом тайме, ошарашив своего соперника своим натиском. Начало разгрома начал Евгений Назарина, который пушечным ударом метров с 25-ти распечатал ворота Кудрика.

Спустя нескольких минут свой первый гол в матче забил нападающий Зари Шахаб. Партнер по атаке иранца – Александр Гладкий поддержал коллегу и довел счет до разгромного – 3:0.

Реклама

Во втором тайме Заря чуть не упустила свою, казалось, легкую победу. Вначале азовец Андрей Кулаков смог отквитать один гол. После чего Шахаб оформил дубль доведя счет до комфортного 1:4. В вот то, что произошло в конце матча никто не мог предсказать. Мариуполь сумел на последних минутах игры забить два гола и но спасти матч не хватило времени.

Итог матча домашнее поражение Мариуполя – 3:4. Заря набирает три очка и подымается на седьмое место. Мариуполь терпит четвертое поражение в чемпионате и остается в зоне вылета.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

Мариуполь – Заря – 3:4.

Реклама

Голы: Кулаков (47), Свитюха (89), Микитишин (89) – Назарина (22), Шахаб (28, 60), Гладкий (32)

Мариуполь: Кудрик, Драмбаев, Микицей (Удод, 46), Мампасси, Стасюк, Клименко (Микитишин, 72), Мишнев, Шостак (Хромей, 63), Топалов, Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 57).

Заря: Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовский, Цвек, Имереков, Жуниор Рейс, Назарина, Кочергин (Фримпонг, 62), Булеца (Лунёв, 62), Кабаев, Шахаб (Руфати, 70), Гладкий (Кристиан, 62).

Таблица чемпионата Украины:

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 5 4 0 1 11 3 8 12 Забитые 11 Пропущеные 3 Разница 8 Результаты последних матчей: В В П В В 2 Десна Дес 4 4 0 0 9 2 7 12 Забитые 9 Пропущеные 2 Разница 7 Результаты последних матчей: В В В В 3 Ворскла Вор 5 3 2 0 11 4 7 11 Забитые 11 Пропущеные 4 Разница 7 Результаты последних матчей: В Н В В Н 4 Динамо Дин 4 3 1 0 9 2 7 10 Забитые 9 Пропущеные 2 Разница 7 Результаты последних матчей: Н В В В 5 Днепр-1 Дне 5 3 1 1 10 5 5 10 Забитые 10 Пропущеные 5 Разница 5 Результаты последних матчей: В П В В Н 6 Александрия Але 4 2 1 1 4 3 1 7 Забитые 4 Пропущеные 3 Разница 1 Результаты последних матчей: Н В П В 7 Заря Зар 5 2 1 2 11 8 3 7 Забитые 11 Пропущеные 8 Разница 3 Результаты последних матчей: В Н П В П 8 Металлист 1925 Мет 5 2 0 3 5 8 -3 6 Забитые 5 Пропущеные 8 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В П В 9 Колос Кол 3 1 2 0 2 1 1 5 Забитые 2 Пропущеные 1 Разница 1 Результаты последних матчей: Н В Н 10 Верес Вер 5 1 2 2 3 7 -4 5 Забитые 3 Пропущеные 7 Разница -4 Результаты последних матчей: В Н П П Н 11 Минай Мин 4 1 1 2 2 4 -2 4 Забитые 2 Пропущеные 4 Разница -2 Результаты последних матчей: П Н П В 12 Рух Рух 5 1 1 3 4 8 -4 4 Забитые 4 Пропущеные 8 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н В П П 13 Черноморец Чер 5 1 0 4 5 14 -9 3 Забитые 5 Пропущеные 14 Разница -9 Результаты последних матчей: П В П П П 14 Львов Льв 4 0 2 2 3 9 -6 2 Забитые 3 Пропущеные 9 Разница -6 Результаты последних матчей: Н П П Н 15 Мариуполь Мар 5 0 1 4 8 12 -4 1 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: П П П П Н 16 Ингулец Инг 4 0 1 3 3 10 -7 1 Забитые 3 Пропущеные 10 Разница -7 Результаты последних матчей: Н П П П