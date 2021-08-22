Поганий дзвіночок перед Рапідом: Зоря ледь не упустила перемогу над Маріуполем

Луганська команда в неймовірному матчі в Маріуполі насилу зберігає переможний рахунок

Неймовірна перестрілка в матчі 5 туру Маріуполь - Зоря / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок між Маріуполем і Зорею відкривав недільну програму 5 туру Прем'єр-ліги. Команда Віктора Скрипника приїхала до Маріуполя після принизливої поразки 0:3 від Рапіда в Лізі чемпіонів. Мотивація футболістів Зорі реабілітуватися перед власними вболівальниками зашкалювала.

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Луганська команда вирішила результат зустрічі в першому таймі, приголомшивши свого суперника своїм натиском. Початок розгрому розпочав Євген Назарина, який гарматним ударом метрів з 25-ти розпечатав ворота Кудрика.

Через декілька хвилин свій перший гол в матчі забив нападаючий Зорі Шахаб. Партнер по атаці іранця – Олександр Гладкий підтримав колегу і довів рахунок до розгромного – 0:3.

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У другому таймі Зоря мало не упустила свою, здавалося, легку перемогу. Спочатку азовець Андрій Кулаков зміг відквитати один гол. Після чого Шахаб оформив дубль довівши рахунок до комфортного 1:4. А ось те, що відбулося в кінці матчу ніхто не міг передбачити. Маріуполь зумів на останніх хвилинах гри забити два голи і але врятувати матч не вистачило часу.

Підсумок матчу домашню поразку Маріуполя – 3:4. Зоря набирає три очки і піднімається на сьоме місце. Маріуполь зазнає четвертої поразки в чемпіонаті і залишається в зоні вильоту.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Маріуполь – Зоря – 3: 4 .

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Голи: Кулаков (47), Світюха (89), Микитишин (89) – Назарина (22), Шахаб (28, 60), Гладкий (32)

Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Микицей (Удод, 46), Мампассі, Стасюк, Клименко (Микитишин, 72), Мишнєв, Шостак (Хромей, 63), Топалов, Кащук (Світюха, 46), Кулаков (В'юнник, 57).

Зоря: Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовський, Цвек, Імереков, Жуніор Рейс, Назарина, Кочергін (Фрімпонг, 62), Булеца (Луньов, 62), Кабєв, Шахаб (Руфаті, 70), Гладкий (Крістіан, 62).

Таблиця чемпіонату України:

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Шахтар Шах 5 4 0 1 11 3 8 12 Забиті 11 Пропущені 3 Різниця 8 Результати останніх матчів: В В П В В 2 Десна Дес 4 4 0 0 9 2 7 12 Забиті 9 Пропущені 2 Різниця 7 Результати останніх матчів: В В В В 3 Ворскла Вор 5 3 2 0 11 4 7 11 Забиті 11 Пропущені 4 Різниця 7 Результати останніх матчів: В Н В В Н 4 Динамо Дин 4 3 1 0 9 2 7 10 Забиті 9 Пропущені 2 Різниця 7 Результати останніх матчів: Н В В В 5 Дніпро-1 Дні 5 3 1 1 10 5 5 10 Забиті 10 Пропущені 5 Різниця 5 Результати останніх матчів: В П В В Н 6 Олександрія Оле 4 2 1 1 4 3 1 7 Забиті 4 Пропущені 3 Різниця 1 Результати останніх матчів: Н В П В 7 Зоря Зор 5 2 1 2 11 8 3 7 Забиті 11 Пропущені 8 Різниця 3 Результати останніх матчів: В Н П В П 8 Металіст 1925 Мет 5 2 0 3 5 8 -3 6 Забиті 5 Пропущені 8 Різниця -3 Результати останніх матчів: П П В П В 9 Колос Кол 3 1 2 0 2 1 1 5 Забиті 2 Пропущені 1 Різниця 1 Результати останніх матчів: Н В Н 10 Верес Вер 5 1 2 2 3 7 -4 5 Забиті 3 Пропущені 7 Різниця -4 Результати останніх матчів: В Н П П Н 11 Минай Мин 4 1 1 2 2 4 -2 4 Забиті 2 Пропущені 4 Різниця -2 Результати останніх матчів: П Н П В 12 Рух Рух 5 1 1 3 4 8 -4 4 Забиті 4 Пропущені 8 Різниця -4 Результати останніх матчів: П Н В П П 13 Чорноморець Чор 5 1 0 4 5 14 -9 3 Забиті 5 Пропущені 14 Різниця -9 Результати останніх матчів: П В П П П 14 Львів Льв 4 0 2 2 3 9 -6 2 Забиті 3 Пропущені 9 Різниця -6 Результати останніх матчів: Н П П Н 15 Маріуполь Мар 5 0 1 4 8 12 -4 1 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: П П П П Н 16 Інгулець Інг 4 0 1 3 3 10 -7 1 Забиті 3 Пропущені 10 Різниця -7 Результати останніх матчів: Н П П П