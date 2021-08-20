Расписание и результаты 5-го тура чемпионата Украины по футболу

Шахтер играет против Черноморца, сформированного из футболистов и тренеров Динамо, а команда Мирчи Луческу в главном матче тура принимает неожиданного лидера Десну
Динамо vs Десна / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Пятый тур чемпионата Украины растянут на четыре дня – с 20 по 23 августа. Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.
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Пятница, 20 августа
19:30 Ворскла – Металлист 1925
Котировки: 1.65 – 3.85 – 5.30
Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV
Суббота, 21 августа
17:00 Верес – Минай
Котировки: 2.11 – 3.40 – 3.50
Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV
19:30 Черноморец – Шахтер
Котировки: 15.50 – 6.20 – 1.21
Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV
19:30 Днепр-1 – Рух
Котировки: 1.68 – 3.95 – 4.90
Где смотреть: УНИАН, OLL.TV
Воскресенье, 22 августа
17:00 Мариуполь – Заря
Котировки: 6.10 – 4.40 – 1.52
Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV
19:30 Колос – Александрия
Котировки: 2.18 – 2.99 – 3.85
Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV
21:30 Динамо – Десна
Котировки: 1.41 – 4.85 – 7.40
Где смотреть: 2+2, OLL.TV
Понедельник, 23 августа
19:30 Львов – Ингулец
Котировки: 2.31 – 3.40 – 3.05
Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV
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Смотрите, как в предыдущем туре Динамо сыграло 1:1 с Ингульцом