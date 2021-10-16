Тренерское чутье не подвело Луческу: Динамо добывает волевую победу над Львовом

Киевское Динамо обыграло на выезде ФК Львов со счетом 4:1 и вернуло себе первую строчку в чемпионате УПЛ

Динамо разгромило Львов в матче 11-го тура чемпионата Украины

"Бело-синие" не имели право на ошибку в игре со Львовом, ведь накануне донецкий Шахтер разгромил луганскую Зарю (6:1) и возглавил турнирную таблицу.

Киевляне с первых минут игры принялись расшатывать оборону "горожан", но довести свои комбинации к логическому завершению не сумели.

Реклама

А на 33-минуте матча Миколенко в борьбе с Довгим подыграл себе рукой. Катерина Монзуль, после просмотра VAR, указала на "точку". Подошедший к мячу хорватский полузащитник Фране Чирьяк четко реализовал одиннадцатиметровый.

Не успели львовяне насладится своим успехом, как спустя две минуты "бело-синие" отыгрались. Миколенко выполнил великолепный пас к линии штрафной на Буяльского, который вторым касанием пробил точно в угол – 1:1.

Реклама

Уже на финальных минутах первого тайма Динамо вышло вперед. Шепелев сделал передачу на ход Цыганкову, который с угла штрафной вогнал мяч в ближнюю девятку – 2:1.

В начале второго тайма сработала замена Мирчи Луческу. Цыганков прострелил с фланга, мяч после рикошета отлетел к Гармашу, который без проблем расстрелял ворота львовян – 3:1.

Реклама

Киевляне не остановились на достигнутом и на 83-й минуте довели счет до разгромного. Денис Гармаш мощно пробил с дальней дистанции, мяч попал в Зозулю и залетел в дальний угол ворот Костика -1:4.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

Львов – Динамо – 1:4

Голы: Чирьяк (36, пенальти) – Буяльский (38), Цыганков (45+1), Гармаш (58, 83)

Львов: Костик, Лека, Якимец, Брикнер, Чирьяк (Сорокин, 80), Политыло (Шина, 46; Крушинский, 76), Эрнест, Грысьо (Ременяк, 61), Зозуля, Довгий, Ныч (Альваро, 46).

Динамо: Бущан, Миколенко (Караваев, 46), Сирота (Шабанов, 74), Кендзера, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Де Пена (Витиньо, 46), Цыганков (Вербич, 74), Буяльский, Супряга.

Уверенная победа во Львове приносит подопечным Луческу заслуженные три балла и первое место в турнирной таблице.