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Суркис признался, какие премиальные получат футболисты Динамо за победу в чемпионате

26 апреля, 12:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевляне впервые с 2016 года взяли золотые медали Премьер-лиги, за что президент клуба щедро наградит персонал: игроки могут купить машину и квартиру

Игорь Суркис

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

75-летний Мирча Луческу смог вернуть чемпионство столичному клубу после пятилетней паузы. Естественно, что боссы Динамо остались довольны его работой, а Игорь Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу. Также президент "бело-голубых" рассказал о награждении команды.

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В комментарии телеканалам Футбол Суркис-младший сообщил:

"В команде получат то, что прописано по контрактам у каждого футболиста. Вся команда знает, что получит за чемпионство. Можно ли купить за эти деньги квартиру, машину? Разные есть и квартиры, и машины.

Ну, если однокомнатную, то, наверное, можно купить. Или машину хорошую и однокомнатную квартиру. Надо смотреть, кто в каком районе хочет жить".

Судя по этим словам, можно предположить, что премиальные составят около 100 тысяч долларов. Естественно, что вклад разных футболистов в "золото" оценивают по-разному – так же, как разнятся и зарплаты игроков в команде. Опытные ребята получают больше, молодые – меньше.

После успеха фанаты Динамо горячо встретили команду у базы.

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Смотрите, как недавно Динамо обыграло Шахтер в чемпионате Украины.

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футбол чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис премиальные
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