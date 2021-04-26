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Не ждали: фанаты Динамо горячо встретили команду у базы

26 апреля, 11:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

После досрочной победы в чемпионате Украины особо активные поклонники киевского клуба лично поздравили футболистов и тренеров ярким фаер-шоу

Фанаты "Динамо"

Фанаты "Динамо" / Фото: Facebook

В воскресенье вечером Динамо стало чемпионом страны, прервав 4-летнюю гегемонию Шахтера. Встречу со скромным Ингульцом киевляне провели без зрителей, однако болельщики нашли способ поздравить команду с золотыми медалями.

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Группа ультрас приехала к базе клуба в Конче-Заспе и устроила для "бело-голубых" горячий прием. После громких скандирований фанатов и фаер-шоу футболисты и тренеры вышли из автобуса, чтобы услышать слова поддержки. Видеоролик встречи разместили на клубном YouTube-канале Динамо под названием "Благодарность от настоящих болельщиков".

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Напомним, некоторые фанатские группировки критиковали назначение бывшего "горняка" Мирчи Луческу на пост наставника Динамо и отказывались поддерживать клуб. На этой почве до сих пор периодически возникают конфликты.

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Узнайте, сколько Луческу заработал для Динамо. Киевская команда вместе с "золотом" УПЛ завоевала и путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021/2022, а с ней и солидный бонус в размере почти 32 миллионов евро.

Смотрите, как Динамо обыграло Агробизнес в Кубке Украины:

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