Суркис поставил точку в трансфере Белуце и рассказал о новом форварде

Киевское "Динамо" берет-таки румына в аренду, но больше усиливаться до зимы не будет

Вопреки ожиданиям, "Динамо" не стало спешить с трансферами и усиливается, по сути, только одним футболистом. 21-летний полузащитник "Брайтона" Тудо Белуце после матчей сборных в Лиге наций приедет в Киев.

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Об этом на YouTube-канале Football Hub сообщил ведущий Игорь Цыганик после разговора с президентом "бело-голубых" Игорем Суркисом.

Сага с переходом румына несколько затянулась. Сначала говорили, что "Динамо" берет Белуце в аренду. Сегодня днем появилась информация, что Белуце улетел от "Динамо" и вернуться не обещал. И вот, похоже, точка поставлена. Видимо, сразу Суркис не готов был принять пожелания другой стороны, но после раздумий согласился с ними.

Также босс "Динамо" опроверг слухи о том, что на базе клуба тренируется новый нападающий, с которым киевляне собираются подписать контракт. Так что в Лигу чемпионов команда вступает с составом прошлого сезона, в который вливается молодежь и румынский полузащитник. О том, выкупать ли Белуце у "Брайтона", подумают после его выступлений в Украине в аренде.

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Сегодня "Динамо" попросило Кличко пустить болельщиков на матчи Лиги чемпионов.

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Смотрите интервью Игоря Суркиса о молодежи киевского "Динамо" и работе Мирчи Луческу:

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