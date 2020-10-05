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Румын Белуце улетел от "Динамо" и вернуться не обещал

5 октября, 16:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский полузащитник отправился в расположение национальной команды

Переезд молодого Тудора Белуце из английского "Брайтона" в киевское "Динамо" считалось делом уже практически решенным. Украинский клуб вроде бы взял футболиста в аренду на полный сезон 2020/2021. Накануне даже президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию о переходе Белуце. Однако не все оказалось так просто.

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Стороны не смогли достичь договоренности, сообщил сегодня Telegram-канал "Шах и "Шах", который ведет журналист Андрей Шахов с сыном:

"Белуце улетел. Вчера были длинные, тяжелые переговоры, но договориться не получилось. Румын улетел в сборную и пока неизвестно, будет ли этот разговор продолжен вообще".

В чем именно киевляне не сошлись с парнем или же представителями "Брайтона", не сообщается. Сборная Румынии выступает во втором по рангу дивизионе Лиги наций. 11 октября она сыграет в Норвегии, а 14-го – примет Австрию. В первых матчах румыны обыграли австрийцев в гостях (3:2) и сыграли дома вничью с Северной Ирландией (1:1).

Читайте также о том, что "Динамо" перед Лигой чемпионов продлило контракты с лидерами.

Смотрите, что говорил о Лиге чемпионов президент "Динамо" Игорь Суркис:

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