Румын Белуце улетел от "Динамо" и вернуться не обещал

Переезд молодого Тудора Белуце из английского "Брайтона" в киевское "Динамо" считалось делом уже практически решенным. Украинский клуб вроде бы взял футболиста в аренду на полный сезон 2020/2021. Накануне даже президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил информацию о переходе Белуце. Однако не все оказалось так просто.
Стороны не смогли достичь договоренности, сообщил сегодня Telegram-канал "Шах и "Шах", который ведет журналист Андрей Шахов с сыном:
"Белуце улетел. Вчера были длинные, тяжелые переговоры, но договориться не получилось. Румын улетел в сборную и пока неизвестно, будет ли этот разговор продолжен вообще".
В чем именно киевляне не сошлись с парнем или же представителями "Брайтона", не сообщается. Сборная Румынии выступает во втором по рангу дивизионе Лиги наций. 11 октября она сыграет в Норвегии, а 14-го – примет Австрию. В первых матчах румыны обыграли австрийцев в гостях (3:2) и сыграли дома вничью с Северной Ирландией (1:1).
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