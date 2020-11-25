Українська
$ 28,37
33,68

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Судью матча "Шахтера" срочно заменили из-за коронавируса

25 ноября, 17:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Трое украинских арбитров получили положительные тесты и временно остались без работы

Неприятные моменты из-за коронавируса в спорте испытывают не только атлеты, но и служители Фемиды. Сегодня стало известно, что сразу трое футбольных судей подхватили новую инфекцию. Арбитры сдают анализы каждые две недели, и очередное тестирование вывело из строя троих.

Реклама

Читайте о том, что футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертв.

Больным арбитрам УАФ в оперативном порядке подыскала замену, о чем сообщила на своем сайте.

Среди пострадавших оказался Александр Корнийко, который должен был работать с системой VAR ассистентом на матче "Дніпро-1" – "Шахтар". 28 ноября его заменит Марина Стрилецкая. В матче "Динамо" – "Ворскла" наблюдателя VAR Виктора Швецова заменили на Леонида Ярмолинского. Замена главного судьи произойдет в игре "Александрия" – "Рух": вместо Николая Балакина отработает Анатолий Абдула.

Очередной, 11-й, тур чемпионата Украины пройдет в ближайший уикэнд – с 27 по 29 ноября. Пока что лидирует "Динамо", на три очка опережая "Шахтер" и на четыре – "Ворсклу".

Реклама

Читайте о том, что директора стадиона в Чернигове бросили в мусорный бак.

В тренде
Андрей Шевченко не может вернуться к детям в Лондон

Смотрите сюжет о том, как у Виталия Кличко обнаружили коронавирус:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Александрия": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Все результаты 10-го тура чемпионата Украины
Все результаты 10-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертв
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертвФутбол
"Ингулец" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" потеряло сразу 15 футболистов перед матчем с "Ингульцом"ЧУ по футболу
Украинский клуб хотели купить китайцы и арабы. Отпугнула война и коррупция
Украинский клуб хотели купить китайцы и арабы. Отпугнула война и коррупцияЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять