Судью матча "Шахтера" срочно заменили из-за коронавируса

Трое украинских арбитров получили положительные тесты и временно остались без работы

Неприятные моменты из-за коронавируса в спорте испытывают не только атлеты, но и служители Фемиды. Сегодня стало известно, что сразу трое футбольных судей подхватили новую инфекцию. Арбитры сдают анализы каждые две недели, и очередное тестирование вывело из строя троих.

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Больным арбитрам УАФ в оперативном порядке подыскала замену, о чем сообщила на своем сайте.

Среди пострадавших оказался Александр Корнийко, который должен был работать с системой VAR ассистентом на матче "Дніпро-1" – "Шахтар". 28 ноября его заменит Марина Стрилецкая. В матче "Динамо" – "Ворскла" наблюдателя VAR Виктора Швецова заменили на Леонида Ярмолинского. Замена главного судьи произойдет в игре "Александрия" – "Рух": вместо Николая Балакина отработает Анатолий Абдула.

Очередной, 11-й, тур чемпионата Украины пройдет в ближайший уикэнд – с 27 по 29 ноября. Пока что лидирует "Динамо", на три очка опережая "Шахтер" и на четыре – "Ворсклу".

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