Українська
$ 28,37
33,76
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Тридцать на одного. Директора стадиона в Чернигове бросили в мусорный бак (видео)

24 ноября, 13:30

Олег Люлька Олег Люлька

Фанатов "Десны", напавших на директора арены, организовано привезли и вывезли со стадиона

Во вторник, 24 ноября, в Чернигове около 10 утра порядка 30 человек пришли в кабинет и.о. директора стадиона имени Гагарина, Александра Овчаренко, вывели его на улицу, после чего бросили мужчину в мусорный бак, разбили ему голову и в баке вывезли со стадиона.

Реклама

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также: Сенсация на "Гагарина": аутсайдер УПЛ "Львов" обыграл "Десну" (видео)

По данным источника, молодые люди пришли с символикой черниговского футбольного клуба "Десна", в адрес Александра Овчаренко выкрикивали нецензурные лозунги. Их организовано привезли и вывезли со стадиона на машинах. При этом от комментариев они отказались.

"Что ты делаешь, тварь!" – кричал Овчаренко, когда над ним прихлопнули крышку мусорного бака

"Давай, едь отсюда, тварь!" – звучало в ответ

Видео инцидента. Осторожно, присутствует нецензурная лексика!

Реклама

Фото – "Суспільне"

Читайте также: "Вы такого еще не видели": на выборах в Чернигове проголосовали за Путина (фото)

Отметим, что Александра Овчаренко назначили и.о. директора черниговского стадиона имени Гагарина 18 ноября. В тот же день представитель ультрас "Десны" Богдан Дементов разместил в соцсетях сообщение о том, что с приходом нового руководителя, "Десне" могут запретить проводить на стадионе домашние матчи. Сам Овчаренко эти обвинения отверг.

Реклама

Смотрите, как "Десна" 22 ноября проиграла в Чернигове "Львову"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стадион Чернигов фанаты ультрас Десна Чернигов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол
"Самые дорогие жены" футболистов Украины и Германии: выбирай самую красивуюФутбол
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол
"Третий раз получают положительные тесты!" В футбольном "Прикарпатье" – 25 зараженныхФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять