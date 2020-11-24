Тридцать на одного. Директора стадиона в Чернигове бросили в мусорный бак (видео)

Фанатов "Десны", напавших на директора арены, организовано привезли и вывезли со стадиона

Во вторник, 24 ноября, в Чернигове около 10 утра порядка 30 человек пришли в кабинет и.о. директора стадиона имени Гагарина, Александра Овчаренко, вывели его на улицу, после чего бросили мужчину в мусорный бак, разбили ему голову и в баке вывезли со стадиона.

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Об этом сообщает "Суспільне".

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По данным источника, молодые люди пришли с символикой черниговского футбольного клуба "Десна", в адрес Александра Овчаренко выкрикивали нецензурные лозунги. Их организовано привезли и вывезли со стадиона на машинах. При этом от комментариев они отказались.

"Что ты делаешь, тварь!" – кричал Овчаренко, когда над ним прихлопнули крышку мусорного бака

"Давай, едь отсюда, тварь!" – звучало в ответ

Видео инцидента. Осторожно, присутствует нецензурная лексика!

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Фото – "Суспільне"

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Отметим, что Александра Овчаренко назначили и.о. директора черниговского стадиона имени Гагарина 18 ноября. В тот же день представитель ультрас "Десны" Богдан Дементов разместил в соцсетях сообщение о том, что с приходом нового руководителя, "Десне" могут запретить проводить на стадионе домашние матчи. Сам Овчаренко эти обвинения отверг.

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