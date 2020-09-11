Игрок "Динамо" после сенсационной ничьей с "Десной" остался доволен своими действиями

В пятницу вечером прошел стартовый матч второго тура чемпионата Украины. На НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" не смогло обыграть "Десну", впервые не выиграв при Мирче Луческу. Встреча завершилась нулевой ничьей, хотя голевых моментов хватало у обоих соперников.

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После финального свистка некоторые участники матча делились своими эмоциями с журналистами. Защитник "Динамо" Караваев, которого на 64-й минуте заменил Беньямин Вербич, рассказал YouTube-каналу Football Hub, какие у него сложились впечатления об игре:

"В принципе, я доволен нашими действиями, структурой игры. Мы контролировали ход матча, хорошо выходили из-под прессинга и должны были забивать два-три мяча. Особенно много моментов было в конце первого тайма. А сопернику мы почти ничего не дали создать. Мы отлично взаимодействовали с партнерами, мы все знаем, что нужно делать: нам подробно рассказывают. Нужно лишь, чтобы удавалось забивать мячи, добиваться результата – и все будет хорошо. К АЗ мы начнем готовиться, наверное, завтра. Пока не получали информацию, поскольку целенаправленно готовились к "Десне".

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