Первая неудача Луческу в "Динамо": штанги трещали, но "Десна" выстояла и могла победить

В пятницу вечером открылся новый тур Премьер-лиги и сразу же – центральным матчем. Наш сайт вел онлайн "Динамо" – "Десна". Несмотря на то, что в поединке было немало голевых моментов и несколько раз мяч попадал в каркас, ни одного мяча соперники так и не забили.

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Главный тренер хозяев Мирча Луческу сразу же бросил в бой "дорогих" Виктора Цыганкова, Виталия Миколенко и Владислава Супрягу, вокруг возможных трансферов которых в последнее время много говорят. Однако в начале встречи мяч едва не оказался в воротах "Динамо". Дважды в центре внимания оказывался мощный форвард Филипп Будковский, но один раз он угодил в штангу, а второй – не сумел попасть по мячу, находясь прямо напротив голкипера.

Но затем хозяева прибрали инициативу к своим рукам и часто тревожили уже владения "Десны". В течение полутора минут в конце первого тайма мяч трижды (!) попадал в каркас ворот гостей. Особенно эффектным выглядел удар слета левой ногой уругвайца Карлоса де Пены, но штанга спасла коллектив из Чернигова.

К слову, в конце первого тайма на поле вышел 18-летний Илья Забарный, который заменил из-за травмы молодого защитника сборной Александра Тымчика.

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После перерыва у киевлян было больше шансов вырвать победу, а "Десна" теперь думала в основном об обороне. Виктор Цыганков, де Пена, Жерсон Родригес и Беньямин Вербич, которые вышли на замену, могли принести победу "Динамо", но порой не везло, а иногда прекрасно играл Паст.

Таким образом, соперники разошлись безголевой ничьей – 0:0. Мирча Луческу впервые не сумел выиграть во главе "Динамо".

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Все подробности в спецтеме Первая осечка Луческу

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