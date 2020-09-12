Українська
$ 27,9
33,07

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Первая неудача Луческу в "Динамо": штанги трещали, но "Десна" выстояла и могла победить

12 сентября, 08:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В стартовом матче второго тура чемпионата Украины на "Олимпийском" зафиксировали ничью

В пятницу вечером открылся новый тур Премьер-лиги и сразу же – центральным матчем. Наш сайт вел онлайн "Динамо" – "Десна". Несмотря на то, что в поединке было немало голевых моментов и несколько раз мяч попадал в каркас, ни одного мяча соперники так и не забили.

Реклама

Главный тренер хозяев Мирча Луческу сразу же бросил в бой "дорогих" Виктора Цыганкова, Виталия Миколенко и Владислава Супрягу, вокруг возможных трансферов которых в последнее время много говорят. Однако в начале встречи мяч едва не оказался в воротах "Динамо". Дважды в центре внимания оказывался мощный форвард Филипп Будковский, но один раз он угодил в штангу, а второй – не сумел попасть по мячу, находясь прямо напротив голкипера.

Но затем хозяева прибрали инициативу к своим рукам и часто тревожили уже владения "Десны". В течение полутора минут в конце первого тайма мяч трижды (!) попадал в каркас ворот гостей. Особенно эффектным выглядел удар слета левой ногой уругвайца Карлоса де Пены, но штанга спасла коллектив из Чернигова.

К слову, в конце первого тайма на поле вышел 18-летний Илья Забарный, который заменил из-за травмы молодого защитника сборной Александра Тымчика.

Читайте также: киевское "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов – без Гармаша и Бурды, но с Кравцом.

Реклама

После перерыва у киевлян было больше шансов вырвать победу, а "Десна" теперь думала в основном об обороне. Виктор Цыганков, де Пена, Жерсон Родригес и Беньямин Вербич, которые вышли на замену, могли принести победу "Динамо", но порой не везло, а иногда прекрасно играл Паст.

Таким образом, соперники разошлись безголевой ничьей – 0:0. Мирча Луческу впервые не сумел выиграть во главе "Динамо".

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины в конце августа:

Реклама

Все подробности в спецтеме Первая осечка Луческу

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов УПЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе "Динамо"ЧУ по футболу
Луческу в селе отомстил за Михайличенко:
Луческу в селе отомстил за Михайличенко: "Динамо" на новой арене обыграло "Колос"Футбол
Киевское
Киевское "Динамо" добавило в состав двух футболистов, а четверых исключилоЧУ по футболу
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с "Шахтером" под угрозойЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять