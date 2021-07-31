Селезнев предложил сопернику "выйти один на один" – новый скандал с участием форварда Миная

Евгений получил желтую карточку за конфликт с двумя представителями Александрии в подтрибунном помещении
Евгений Селезнев устроил конфликт с Владиславом Бабогло
В субботу состоялся поединок 2-го тура чемпионата Украины. Минай одолел дома Александрию благодаря голу Вишневского на 90-й минуте.
Известный украинский форвард Евгений Селезнев появился на поле с первых минут и отыграл 69 минут. Экс-игрок сборной Украины имел несколько моментов в первом тайме, а в перерыве умудрился получить желтую карточку.
Об этом стало известно благодаря объявлению диктора по стадиону. Стали известны подробности наказания. Как сообщает ресурс ua-football.com, в подтрибунном помещении у Селезнева случился конфликт с двумя представителями Александрии.
Евгений повздорил с одним из членов тренерского штаба "аграриев", а также защитником соперника Владиславом Бабогло. Это и стало причиной "горчичника" для Селезнева.
По информации источника, Евгений обозвал игрока "шл*хой" и предложил Владиславу "выйти один на один". Скорее всего, речь вовсе не о футбольном термине.
В тренде
Отметим, что для форварда это был первый матч в УПЛ после полугодичной паузы, связанной с конфликтом с наставником Колоса Русланом Костышиным. К слову, после игры с Александрией Селезнев дал эмоциональное интервью на украинском языке.
Селезнев является одним из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины. На счету экс-игрока Шахтера и Днепра 116 точных ударов. По этому показателю он уступает Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (124).
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