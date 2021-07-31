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31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 17:00
Минай --
Колос --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
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Смогли и без Селезнева. Минай начинает сезон УПЛ с сенсационной победы!

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
31 июля, 19:00
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Евгений покинул поле во втором тайме, однако закарпатская команда сумела вырвать три очка в поединке против Александрии
Минай вырывает победу над Александрией
Минай вырывает победу над Александрией / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчера в чемпионате Украины стартовал второй тур. Шахтер разгромил Львов в гостях, тогда как во втором поединке пятницы Колос минимально одолел дома Металлист-1925.

Сегодня игровой день начался встречей в Ужгороде. Минай проводил свой первый поединок в нынешнем сезоне. Команда вылетела в Первую лигу в прошлом чемпионате, однако снятие Олимпика позволило закарпатцам задержаться в элите.

Александрия же в первом туре сумела удивить болельщиков, обыграв на выезде Зарю. Судьбу встречи решил супергол Ивана Калюжного. Неудивительно, что команда Юрия Гуры была фаворитом поединка против Миная.

Тем не менее подопечные Кобина не раскрывались так, как это делала Заря. Одним из самых активных в первом тайме был Евгений Селезнев, который не избегал борьбы и много работал на атаку. Однако его моменты были несерьезными.

Гости же могли отметиться благодаря стараниям Бабогло, однако защитник не попал в створ. В целом же за весь первый тайм команды лишь раз пробили в створ. И то, это был крайне слабый дальний удар Билонога.

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После перерыва гости забрали инициативу, однако плотные оборонные порядки хозяев не позволяли Александрии создавать множество моментов. Несколько раз неточно пробил экс-форвард Дженоа Спинелли, который вышел на замену. Неточными были и Одарюк с Ковальцом.

Когда казалось, что обе команды согласны на ничью, Минай взорвался и таки вырвал победу! На 90 минуте Гончар удачно поборолся за верховой мяч в чужой штрафной, а Вишневский успел опередить Бабогло и расстрелять ворота Билыка.

В тренде

Закарпатцы набирают свои первые баллы в новом сезоне, а вот Александрия теряет возможность поравняться с Шахтером. К слову, в следующем туре "аграрии" как раз сыграют на выезде с подопечными Роберто Де Дзерби.

Минай же снова ожидает отдых. Матч команды Василия Кобина против Колоса перенесен из-за участия ковалевской команды в Лиге Конференций. Таким образом, следующая игра Миная назначена аж на 11 августа. Это перенесенный матч 1 тура против Динамо.

Минай – Александрия 1:0
Гол: Вишневский, 90

Минай: Кучер – Векляк, Горин, Лиховидько, Багайоко – Петрусенко, Билоног (Вишневский, 78), Хахлев (Месхи, 70) – Кныш (Гончар, 58), Селезнев (Ахмедзаде, 69), Кулиев (Байдал, 78).

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Демченко, Калюжный (Дрышлюк, 64) – Шастал (Одарюк, 46), Ковалец (Новиков, 84), Третьяков (Кожушко, 71) – Устименко (Спинелли, 46).

Предупреждения: Петрусенко, Селезнев, Багайоко – Шастал, Третьяков, Бабогло, Одарюк.

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