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Чемпионат Украины 2021/2022

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"Русский мир", гори в аду. Оккупанты разрушили один из лучших стадионов Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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14 июня, 16:52
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Вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин показал ужасные повреждения стадиона имени Владимира Бойко
Стадион ФК Мариуполь стал непригоден для проведения матчей
Стадион ФК Мариуполь стал непригоден для проведения матчей / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионат Украины в элитном дивизионе должен стартовать 20 августа. Но в новом сезоне мы не увидим два клуба – Десна и Мариуполь. Причина неучастия очевидна – российские фашисты разрушили инфраструктуру клубов.

Вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин на своей странице Facebook опубликовал фотографии стадиона имени Владимира Бойко. От обстрелов российских фашистов повреждены трибуны, уничтожен газон и разграблено административное здание.

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"Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах.

Внутри административного здания все разбито мародерами. "русский мир", горы в аду!", – написал Санин.

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Отметим, что футбольное поле на стадионе имени Владимира Бойко было одним из лучших в Украине.

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Летом 2009 года на стадионе проходили поединки чемпионата Европы-2009 U-19. Было сыграно три матча группового этапа и полуфинал Украина — Сербия.

Напомним, россияне в течении трех месяцев безжалостно обстреливали украинский город на берегу Азовского моря. Ранее мы рассказывали, как орки разрушили футбольную базу ФК Мариуполь.

База Мариуполя серьезно пострадала от оккупантов
База Мариуполя серьезно пострадала от оккупантов

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