"Русский мир", гори в аду. Оккупанты разрушили один из лучших стадионов Украины

Вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин показал ужасные повреждения стадиона имени Владимира Бойко

Стадион ФК Мариуполь стал непригоден для проведения матчей / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионат Украины в элитном дивизионе должен стартовать 20 августа. Но в новом сезоне мы не увидим два клуба – Десна и Мариуполь. Причина неучастия очевидна – российские фашисты разрушили инфраструктуру клубов.

Вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин на своей странице Facebook опубликовал фотографии стадиона имени Владимира Бойко. От обстрелов российских фашистов повреждены трибуны, уничтожен газон и разграблено административное здание.

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"Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. "русский мир", горы в аду!", – написал Санин.

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Отметим, что футбольное поле на стадионе имени Владимира Бойко было одним из лучших в Украине.

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Летом 2009 года на стадионе проходили поединки чемпионата Европы-2009 U-19. Было сыграно три матча группового этапа и полуфинал Украина — Сербия.

Напомним, россияне в течении трех месяцев безжалостно обстреливали украинский город на берегу Азовского моря. Ранее мы рассказывали, как орки разрушили футбольную базу ФК Мариуполь.