Тренер клуба УПЛ назвал дату старта чемпионата под бомбежками

Наставник ровенского Вереса Юрий Вирт знает дату начала чемпионата в Украинской Премьер-лиге. Тренер уже спланировал тренировочные сборы на летнее межсезонье

Вирт поделился инсайдом о начале чемпионата / Фото: официальный сайт УПЛ, Коллаж: Сегодня

Несмотря на продолжающуюся агрессию Российской Федерации против нашей страны, руководство Украины и УАФ приняли волевое решение проводить чемпионат по футболу.

Футбольные клубы позитивно восприняли эту новость и уже начали сверстывать планы на межсезонье. И хотя официальной даты начала чемпионата еще нет, главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился инсайдерской информацией.

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"Совместно с руководством нашего клуба мы решили собрать ребят 4 июля. Мы проведем три сбора в Ровно. Запланировали провести шесть контрольных матчей. В ближайшее время у 13 наших игроков заканчиваются контракты с Вересом. Мы общаемся с футболистами и надеемся с большинством из них пролонгировать соглашения.

Верес сыграл вничью с Александрией, 10 тур УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Восемь футболистов, думаю, останутся у нас. Лишь два человека у нас под вопросом — останутся они в Вересе или нет. В течение недели этот вопрос мы постараемся решить. Что касается нового футбольного чемпионата, то он, по моим данным, должен стартовать 20 августа. Полтора месяца на подготовку должно хватить нам. Первый сбор пройдет 10 дней, и он будет направлен на восстановление физических кондиций. Второй и третий сбор будут игровыми. Товарищеские матчи мы хотим проводить во Львове и Киеве", – заявил Вирт в интервью SportАrena.

Юрий Вирт / Фото: Facebook Yuriy Virt

Ранее мы сообщали, что новым главным тренером Кривбасса станет Юрий Вернидуб. Украинский топ-тренер расторг контракт со своим предыдущим клубом.

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Юрий Вернидуб может вернуться к тренерской деятельности / Фото: Коллаж: Сегодня

Кстати, наставник Ингульца Сергей Лавриненко предложил проводить матчи на своих стадионах. Естественно, если они не в оккупации и в их городах нет боевых действий.

Лавриненко считает, что в любом городе нужно прятаться от бомб / Фото: Коллаж: Сегодня