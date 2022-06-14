"Російський світ", гори у пеклі. Окупанти зруйнували один із найкращих стадіонів України

Віце-президент ФК Маріуполь Андрій Санін показав жахливі ушкодження стадіону імені Володимира Бойка

Стадіон ФК Маріуполь став непридатним для проведення матчів / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонат України в елітному дивізіоні повинен стартувати 20 серпня. Але в новому сезоні ми не побачимо два клуби – Десна та Маріуполь. Причина неучасті очевидна – російські фашисти зруйнували інфраструктуру клубів.

Віце-президент ФК Маріуполь Андрій Санін на своїй сторінці Facebook опублікував світлини стадіону імені Володимира Бойка. Від обстрілів російських фашистів пошкоджено трибуни, знищено газон та розграбовано адміністративну будівлю.

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"Футбольний газон помер без регулярного поливу. Сліди від російських ударів артилерійських як на полі, так і на трибунах. Усередині адміністративної будівлі все розбито мародерами. "Російський світ", гори в пеклі!", – написав Санін.

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Зазначимо, що футбольне поле на стадіоні імені Володимира Бойка було одним із найкращих в Україні.

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Влітку 2009 року на стадіоні проходили поєдинки чемпіонату Європи-2009 U-19. Було зіграно три матчі групового етапу та півфінал Україна — Сербія.

Нагадаємо, росіяни протягом трьох місяців безжально обстрілювали українське місто на березі Азовського моря. Раніше ми розповідали, як орки зруйнували футбольну базу ФК Маріуполь.