Рух – Верес: видео голов и обзор матча УПЛ

Леонид Кучук добыл победу для львовян в первом же поединке у руля команды

Рух выигрывает дома у Вереса / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоялся один из трех поединков чемпионата Украины. Рух проводил первый матч под руководством Леонида Кучука.

Львовская команда сумела обыграть дома новичка УПЛ Верес. Уже к 10-й минуте хозяева забили дважды. Борячук точно головой замкнул навес с фланга, а Климчуку удался красивый сольный проход и точный удар в угол.

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Гости смогли отыграть один мяч перед перерывом. Шестаков по красивой дуге послал мяч в сетку ворот Панькива. Впрочем, на большее Верес не наиграл. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов поединка на "Арене Львов":

6-я минута. Гол Андрея Борячука.

10-я минута. Гол Юрия Климчука.

40-я минута. Гол Михаила Шестакова.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

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ОБЗОР МАТЧА

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