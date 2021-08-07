Рух – Верес: відео голів та огляд матчу УПЛ

Леонід Кучук здобув перемогу для львів'ян у першому ж поєдинку біля керма команди

Рух виграє вдома у Вереса / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбувся один із трьох поєдинків чемпіонату України. Рух проводив перший матч під керівництвом Леоніда Кучука.

Львівська команда зуміла обіграти вдома новачка УПЛ Верес. Вже до 10-ї хвилини господарі забили двічі. Борячук точно головою замкнув навіс із флангу, а Клімчуку вдався красивий сольний прохід і точний удар в кут.

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Гості змогли відіграти один м'яч перед перервою. Шестаков по красивій дузі відправив м'яч у сітку воріт Паньківа. Втім, на більше Верес не награли. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів поєдинку на "Арені Львів":

6-та хвилина. Гол Андрія Борячука.

10-та хвилина. Гол Юрія Климчука.

40-ва хвилина. Гол Михайла Шестакова.

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