3 октября 14:00
Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
Заря 2
Десна 0
3 октября 17:00
Металлист 1925 1
Минай 0
3 октября 19:30
Динамо 0
Шахтер 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
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9 октября 19:00
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"Результат матча Динамо – Шахтер отображает события на поле". Главный тренер киевлян о суперпоединке

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 октября, 23:14
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Украинское классико между киевским Динамо и донецким Шахтером завершилось бескомпромиссной ничьей
Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Киевляне не сумели взять реванш за поражение в Суперкубке Украины, но сохранили трехочковое преимущество над "горняками" в чемпионате. Мы вели онлайн-трансляцию Динамо – Шахтер на своем сайте.

Сразу после матча, свой комментарий событиям на поле дал главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

"Равная была игра. Были моменты у нас в первом тайме, а соперник был интереснее во второй половине встречи. Они были свежее, более отдохнувшими. У нас накапливается усталость. Но матч получился хорошим, обе команды хотели выиграть. Равные соперники, и мне кажется, что результат отображает то, что было на поле.

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У нас было меньше ошибок, чем в Суперкубке. У нас молодые защитники, и они могут допускать ошибки, но сегодня их было меньше. У Шахтера много быстрых игроков, и нам нужно было перекрывать зоны. Мы хорошо это сделали.

Миколенко? Виталий отсутствовал из-за травмы. Буквально на днях получил повреждение. Насколько серьезно у Миколенко – мы еще не знаем. Доктор сделает МРТ, они примут решение.

Это же касается Вербича и Шепелева. О серьезности узнаем позже, нужно обследование", – сказал Луческу в интервью Youtube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

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После 10-ти туров киевляне возглавляют турнирную таблицу чемпионата и опережают Шахтер на три очка.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
10
8
2
0
25
2
23
26
Забитые 25
Пропущеные 2
Разница 23
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
7
2
1
23
5
18
23
Забитые 23
Пропущеные 5
Разница 18
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В Н П
4
Заря Заря Зар
10
6
2
2
22
9
13
20
Забитые 22
Пропущеные 9
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В П В
6
Александрия Александрия Але
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые 13
Пропущеные 16
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забитые 9
Пропущеные 13
Разница -4
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П В П П
12
Ингулец Ингулец Инг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
Львов Львов Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые 6
Пропущеные 15
Разница -9
Результаты последних матчей: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н Н
15
Черноморец Черноморец Чер
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые 11
Пропущеные 24
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П В П

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И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
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