3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо 0
Шахтар 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
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"Результат матчу Динамо – Шахтар відображає події на полі". Головний тренер киян про суперпоєдинок

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 жовтня, 23:14
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Українське класико між київським Динамо і донецьким Шахтарем завершився безкомпромісною нічиєю
Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Кияни не зуміли взяти реванш за поразку в Суперкубку України, але зберегли триочкову перевагу над "гірниками" в чемпіонаті. Ми вели онлайн-трансляцію Динамо – Шахтар на своєму сайті.

Відразу після матчу, свій коментар подям на полі дав головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

"Рівна була гра. Були моменти у нас в першому таймі, а суперник був цікавіше у другій половині зустрічі. Вони були свіжішими, більш відпочили. У нас накопичується втома. Але матч вийшов гарним, обидві команди хотіли виграти. Рівні суперники, і мені здається , що результат відображає те, що було на полі.

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У нас було менше помилок, ніж в Суперкубку. У нас молоді захисники, і вони можуть допускати помилки, але сьогодні їх було менше. У Шахтаря багато швидких гравців, і нам потрібно було перекривати зони. Ми добре це зробили.

Миколенко? Віталій був відсутній через травму. Буквально на днях отримав пошкодження. Наскільки серйозно у Миколенка – ми ще не знаємо. Доктор зробить МРТ, вони приймуть рішення.

Це ж стосується Вербича та Шепелєва. Про серйозність дізнаємося пізніше, потрібно обстеження", – сказав Луческу в інтерв'ю Youtube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

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Після 10-ти турів кияни очолюють турнірну таблицю чемпіонату і випереджають Шахтар на три очки.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
10
8
2
0
25
2
23
26
Забиті 25
Пропущені 2
Різниця 23
Результати останніх матчів: Н В В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
10
7
2
1
23
5
18
23
Забиті 23
Пропущені 5
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті 19
Пропущені 7
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В Н П
4
Зоря Зоря Зор
10
6
2
2
22
9
13
20
Забиті 22
Пропущені 9
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В Н В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті 14
Пропущені 12
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П В П В
6
Олександрія Олександрія Оле
10
5
3
2
10
7
3
18
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забиті 13
Пропущені 16
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забиті 9
Пропущені 13
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забиті 9
Пропущені 12
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті 7
Пропущені 14
Різниця -7
Результати останніх матчів: В П В П П
12
Інгулець Інгулець Інг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
Львів Львів Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті 6
Пропущені 15
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П Н Н
15
Чорноморець Чорноморець Чор
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті 11
Пропущені 24
Різниця -13
Результати останніх матчів: П Н П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забиті 12
Пропущені 25
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П В П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
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