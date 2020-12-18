Полиция допрашивает украинских судей о коррупции в футболе

Появилась интересная информации о проведении уголовного расследования о коррупции в отечественном футболе. В частности, имеются в виду факты участия в них футбольных судей. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк. К слову, полузащитник "Зари" сравнил судей с обезьянами с автоматами.

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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что открыто уголовное производство. Однако какие именно следственные действия проводятся, не разглашают. При этом журналист со ссылкой на свои источники уверяет, что фигуранты дела допрашиваются каждый день, и некоторые из них уже "начинают вспоминать свои поступки, связанные с коррупцией".

Также выявленные факты будут отправлены в УАФ, чтобы получить оценку от функционеров. Напомним, главой украинских судей с 2015 года является итальянец Лучано Лучи. На своем посту он заменил другого бывшего арбитра – знаменитого Пьерлуиджи Коллину.

Недавно "Ингулец" потребовал наказать троих судей.

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