Українська
$ 27,82
34,08

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Полиция допрашивает украинских судей о коррупции в футболе

18 декабря, 20:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская ассоциация футбола должна дать свою оценку происходящему

Появилась интересная информации о проведении уголовного расследования о коррупции в отечественном футболе. В частности, имеются в виду факты участия в них футбольных судей. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк. К слову, полузащитник "Зари" сравнил судей с обезьянами с автоматами.

Реклама

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что открыто уголовное производство. Однако какие именно следственные действия проводятся, не разглашают. При этом журналист со ссылкой на свои источники уверяет, что фигуранты дела допрашиваются каждый день, и некоторые из них уже "начинают вспоминать свои поступки, связанные с коррупцией".

Также выявленные факты будут отправлены в УАФ, чтобы получить оценку от функционеров. Напомним, главой украинских судей с 2015 года является итальянец Лучано Лучи. На своем посту он заменил другого бывшего арбитра – знаменитого Пьерлуиджи Коллину.

Недавно "Ингулец" потребовал наказать троих судей.

В тренде
Владимир Кличко включен в Зал славы бокса. Не первый украинец, но может стать уникальным

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Мариуполь" в чемпионате Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коррупция футбол судейство чемпионат Украины Лучано Лучи
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)
Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)Футбол
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 года
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 годаЧУ по футболу
Цыганков с красоткой из Винницы в Мексике: фото отпуска самого дорогого игрока УПЛ
Цыганков с красоткой из Винницы в Мексике: фото отпуска самого дорогого игрока УПЛФутбол
"Уйдет за большие деньги": "Шахтер" намекнул на громкий трансферФутбол
Намек на свадьбу: девушка защитника
Намек на свадьбу: девушка защитника "Шахтера" заинтриговала чудо-фотографиямиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять