"Наши судьи – как обезьяны с автоматами": полузащитник "Зари" о матче с "Десной"

Сегодня в Киеве сыграла последний футбольный матч 2020 года. На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского "Заря" одолела "Десну" и вышла в 1/4 финала Кубка. Встреча прошла в упорной борьбе, а все решил пенальти в исполнении Владлена Юрченко.

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После игры 26-летний лидер "Зари", который получил красную карточку от рефери Дениса Шурмана, в комментарии телеканалам "Футбол" резко отозвался о применении нашими судьями системы VAR:

"Красная карточка? Да ничего такого там не случилось, простой стык. Огиря лезет головой, а я играю ногой. У меня вверху была нога, куда мне ее деть? Ну, может, опасно сыграл, да, это желтая. Просто наши судьи... Это как обезьяне дать в руки автомат, так и нашим арбитрам дать VAR. Это беспредел. У меня такое чувство, что судьи ищут в каждой игре моменты, чтобы кого-то удалить. Они кайфуют от этого? У нас в Украине есть человек, который отвечает за судейство, получает бешеные деньги, а судейство стоит на месте. Надо же как-то развиваться. Не могут у нас работать с VAR. С этим нужно делать что-то. Он должен был помочь арбитрам, а они делают только хуже. Не могу вспомнить хотя бы одну игру с VAR, которая спокойно прошла".

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Смотрите обзор матча "Заря" – "Десна":

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