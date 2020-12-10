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Cудейский скандал в украинском футболе: "Ингулец" требует наказать троих

10 декабря, 15:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Новичок Премьер-лиги вспомнил свою неудачу в игре со "Львовом"

Еще одна неприятная история всплыла на свет в чемпионате Украины по футболу. "Ингулец" обратился в УАФ с требованием наказать рефери Ярослава Козыка и двоих его ассистентов, которые работали на матче со "Львовом" в минувшие выходные. Президент клуба Александр Поворознюк считает, что уровень этих арбитров не соответствует высшему дивизиону. Примечательно, что "Львов" вдевятером отстоял ничью в матче с "Ингульцом".

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На официальном сайте клуба из пгт Петрово появилось открытое письмо президенту УАФ Андрею Павелко, где клуб требует опубликовать оценки судейской бригаде. Интересно, что "Ингулец" несколько дней собирался с духом, чтобы обратиться к функционерам, ведь игра прошла во Львове еще 5 декабря.

После 12 туров "Ингулец" набрал 11 очков и занимает 10-е место. Команда из Кировоградской области восемь раз сыграла вничью и добыла одну победу. "Львов" с 8 пунктами в 11 матчах идет на 13-й, предпоследней, позиции.

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На днях сообщалось, что Милевский возвращается в Украину.

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Смотрите обзор матча "Львов" – "Ингулец":

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