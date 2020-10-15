Перед матчем с "Динамо" львовский "Рух" предложил болельщикам подстричься на стадионе

Фанатов заманивают на футбол бесплатным сервисом, но нужно поддержать команду

Интересный маркетинговый ход предложил своим болельщикам "Рух". Львовская команда предлагает бесплатно подстричься прямо во время игры на стадионе. Однако при этом нужно выполнить несколько условий. К слову, пока не подтверждаются слухи, что бывший тренер "Зари" Вернидуб готовится возглавить "Рух" перед матчем с "Динамо".

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Львовский клуб на своем официальном сайте просит фанатов высказать, с какой прической ассоциируется у них команда. Авторы трех лучших публикаций получат право подстричься во время футбольного матча. Кресло на арене установят таким образом, что с него можно будет смотреть игру.

Правда, напомним, министерство здравоохранения запретило пускать болельщиков на стадионы во время спортивных мероприятий. Однако формально зритель, которому будут делать новую прическу, будет находиться не на трибуне и может наблюдать за событиями на поле.

Напомним, "Рух" отказал "Динамо" в переносе матча ради Лиги чемпионов. В ближайшем туре львовяне примут именно киевлян. Поединок на "Арене Львов" начнется в субботу, 17 октября, в 17:00.

Смотрите, как "Рух" уступил "Десне" в УПЛ:

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