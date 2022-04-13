Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби признан лучшим тренером Италии

Специалист получил признание от местной федерации футбола и стал обладателем премии Энцо Беарзота

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Пока в Украине война, Шахтер отправился в благотворительный тур по Европе. Вместе с командой и наставник Роберто Де Дзерби, который не покинул клуб в тяжелое время.

Сегодня же специалист получил топовое признание на родине. Роберто стал обладателем премии Энцо Беарзота 2022 года. Данный приз ежегодно вручается лучшему итальянскому тренеру по мнению жюри под руководством президента федерации Габриэле Гравины.

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"Это престижная награда, которая делает меня очень счастливым в трудную минуту. Для меня гордость представлять Италию за границей и я надеюсь, что мне удалось это продемонстрировать своим профессионализмом и такими ценностями, как солидарность и альтруизм, которые всегда характеризовали нашу страну", – заявил Де Дзерби.

Свою награду Роберто получит 16 мая на встрече с Национальным олимпийским комитетом Италии. Отметим, что премия была основана в 2011 году и вручалась таким топ-тренерам как Карло Анчелотти, Клаудио Раньери, Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри.

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Награда получила свое название в честь легендарного экс-тренера сборной Италии Энцо Беарзота. Именно с ним "Скуадра Адзурра" выиграла свое третье золото на чемпионатах мира, став победителем в 1982 году. Сам Беарзот умер в 2010 году.